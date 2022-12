A virada de ano na Ilha de Cotijuba promete com a presença da banda Senta Peia

Falta pouco para o réveillon, quem estiver se planejando para celebrar a chegada de 2023 na Ilha de Cotijuba, vai se deparar com uma grande festa, que contará com o show da banda Senta Peia, que será a tração principal na festa da virada, na Praia do Vai Quem Quer, com muita música autoral, regional e dançante para receber o novo ano com a melhor das energias nesta ilha que recebe centenas de visitantes durante está época do ano.

A Ilha de Cotijuba, está localizada a 22km ao sul da cidade de Belém, banhada pela Baía do Guajará e é uma das 42 ilhas que fazem parte da região insular do município, contendo uma área de 60 km².

Cotijuba dispõem das seguintes praias: Prainha, Praia do Farol, Praia do Amor, Praia da Saudade, Praia Funda, Praia da Flexeira, Pedra Branca, Seringal, Praia da Poção, Fazendinha e uma das mais famosas, a praia do Vai Quem Quer, o nome é devido a distância do porto principal até ela, aproximadamente 9 quilômetros. É possível chegar até o local por meio de charretes, bondinho e moto-táxi.

Sobre a atração principal Senta Peia

O Grupo que já possui 14 de anos de história, escolheu a Ilha de Cotijuba para realizar o show de virada, por ser uma localização especial para os integrantes, que possui uma forte ligação com a ilha ao desenvolver diversos projetos ao longo das datas comemorativas do ano todo.

A banda traz no repertório diversos estilos musicais que passeiam entre o carimbó, o reggae, as tradicionais marchinhas, retumbão, banguê, samba, pagode, sambas enredo, além de diversas canções autorais que são sucesso no Pará.

O flautista e compositor, Expedito Carvalho, comenta sobre como será a noite do dia 31 de dezembro. “Vamos contar com muita animação e um show recheado de energia positiva pra receber o novo ano com muita festa, além de contar com um cardápio especial típico de final de ano”, adianta Expedito.

Ele também comenta sobre a expectativa de receber centenas de pessoas. “Sem dúvida estamos muito animados e ansiosos para esse show da virada, pra gente, receber um novo ano ao lado de centenas de pessoas é uma forma muito especial de encerrar um ciclo e começar um novo, esperamos poder levar uma experiência única para o público que esperou tanto um evento desse porte após anos de pandemia”, comenta.

Atualmente o grupo é composto pelos artistas: Eduardo Luz, que é compositor e fundador da banda; Expedito Carvalho, flautista e compositor; Anselmo Borges, violinista e compositor; Arnaldo Azevedo, músico e efeitos e Emanuel Luz, músico e percussionista.

Serviço:

Banda Senta Peia realiza show da virada neste sábado, 31, a partir das 22h, na Praia do Vai Quem Quer em Cotijuba, em um palco em frente ao restaurante Sonho Meu.

Foto Reprodução: Instagram