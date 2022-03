A Vitoria sempre vem de Deus e não dos Homens.

O texto relata a historia de Gideão que foi o quinto juiz de Israel e um dos herois da fé em Hebreus 11. O cenário do texto é de uma batalha onde por sete anos os Midianistas oprimiam Israel. Quanto tempo tem a tua batalha? Quanto tempo tem a tua dor?(7.12) Muita gente entre midianistas e amalequitas. Quantos são os que tentam te atormentar? Sabemos que independente de quem seja e quantos sejam, Deus é quem peleja e dá a Vitória. E pra esta vitoria é necessário considerar alguns principios.

CUIDE DE SUA MENTE, CUIDADO COM SEUS PENSAMENTOS – A vitoria começa com acreditar que

Deus pode tudo. O poder vem de Deus porém o ser humano tem a tendência a pensar que pode

vencer sozinho, sem Deus. É preciso ter cuidado e não deixar de glorificar a deus por sua vitoria. A

autosuficiência pode ser maior do que qualquer exercito. A confiança deve estar em Deus.

SEJA CORAJOSO, DEUS NAO CONTA COM OS COVARDES E MEDROSOS – (V.3) Que eles voltem para

casa. Diante da crise, não há espaço para o medo. Em proverbios 24.10 NTLH quem é fraco numa

crise é realmente fraco. E Deus mesmo vai selecionando pessoas. Que voltem os que tem medo. A

covardia e o medo são condições que não ajudam o avanço do exercito do Senhor. Em apocalipse diz

que os medrosos não herdarao o Reino do Senhor, então não se acovarde, não ter medo é confiar

em quem está no comando. O SENHOR que nunca perdeu uma batalha.

SEJA VIGILANTE, NÃO DESISTA(V.4-6) – Gideão tinha uma estrategia e Deus tinha outra, Gideão

contou com um exercito e Deus com outro exercito. Deus conta com os que estão em estado de

alerta, focado, sem baixar a cabeça em momentos de guerra. A força de muitos homens se rende

diante da certeza de que a vitoria não viria deles e sim do Senhor, se a sua força parece pequena,

não desanime, quando perdemos toda a nossa força temos a força de Cristo em nós (2 Co 12.10).

precisamos estar vigilantes para perceber os objetivos de Deus em nossa vida.

Podemos acreditar que a vitoria vem do Senhor sempre que nossa fé estiver depositada em Deus e não em nós, no caso do texto Deus abate os midianistas diante do seu povo, a Bíblia diz que o mais importante não é o inicio das coisas e sim o final delas, quando a tribulação chegar devemos lembrar de cada batalha que você já venceu com o Senhor Frente. Precisamos aprender que somente a PRESENÇA atuante do SENHOR vai garantir a vitória. Deus não tem prazer nos que retrocedem