A XV Feira da Indústria do Pará (FIPA) pretende receber cerca de 30 mil visitantes em Belém

Em outubro, Belém receberá mais uma edição da Feira da Indústria do Pará (FIPA), o evento terá uma vasta programação que inclui uma feira de exposições além de uma ampla programação técnica voltada para a capacitação e debate sobre temas relacionados ao desenvolvimento da indústria. A feira é considerada uma vitrine de tudo o que é produzido pelas industrias no estado.

É esperado cerca de 30 mil visitantes no Hangar Centro de Convenções, onde irá ocorrer o evento. Com o tema “Aqui tem Indústria”, o objetivo deste ano é mostrar ao público visitante os produtos feitos por empresas genuinamente paraenses e o trabalho que vem sendo desenvolvido dentro do Estado para fomentar e apoiar o desenvolvimento da indústria local.

O evento inicia no dia 19 de outubro e segue até o dia 22, durante esses quatros dias de programação, serão cerca de 100 empresas expositoras; atrações culturais; encontros técnicos como workshop, palestras e fóruns; rodadas de negócios nacionais e internacionais; além de torneio de robótica e competições de inovação voltada para soluções que facilitem o dia a dia das indústrias.

A XV FIPA conta com a correalização do SEBRAE no Pará, e , os patrocínios de SESI,SENAI, IEL, Hydro, Norte Energia e Banco do Brasil, parceria da CNI e apoios da Equatorial Energia, Agropalma e do Governo do Estado.

Foto: Divulgação