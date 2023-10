AABB realiza programação festiva para as crianças no feriado de amanhã

A Diretoria da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), por meio do Departamento Social, promove, nessa quinta-feira, 12, a tradicional homenagem ao ”Dia Das Crianças”, com animação e recreação do “Trio Chocolate”. Programação começa a partir das 11 horas e agregará Teatro de Bonecos, Personagens Infantis, Oficinas e outras atrações.

Para incrementar ainda mais a programação, a dupla “Vianna e Kássio” vai animar com um repertório musical.

FUTEBOL

O Departamento de Esportes, à frente, o diretor Roberto Ó de Almeida, com respaldo da diretoria, já deu a largada para a elaboração do regulamento dos campeonatos internos que envolverão duas categorias, Cinquentão e Sessentão, conforme entendimentos entre os responsáveis pelas equipes que disputarão os dois campeonatos.

Os jogos deverão começar no final deste mês e seguem nos turnos normais até dezembro.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar