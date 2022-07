Abaré I realiza Jornada Odontológica Infantil à 44 comunidades do Rio Tapajós

A Unidade Básica de Saúde Fluvial (UBSF) Abaré I está em missão pelo Rio Tapajós levando novos sorrisos às crianças ribeirinhas de 44 comunidades por meio da I Jornada Odontológica Infantil. A ação será desenvolvida durante 10 dias e é fruto de parceria entre a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), com a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) e o projeto Semear Sorrisos.

A previsão é atender, em média, 900 crianças de 4 a 12 anos de idade. Dentre os serviços odontológicos ofertados estão: restauração, limpezas, tratamentos de canais, aplicação de flúor, entrega de kits de higiene bucal e palestras educativas.

A moradora da comunidade Maripá, Rafaela Colares, levou a filha para ser atendida no Abaré. Ela relata a importância da jornada para a saúde bucal das crianças.

“Eu estou sempre informada das ações que são realizadas na comunidade. Quando soube que iria ter a jornada já me programei para trazer minha filha que estava com dor de dente. É muito bom quando ocorrem essas ações, pois a gente recebe os serviços sem precisar ir na cidade e gastar com transporte e alimentação. Então, quando eles vêm até nós é muito bom, sempre somos bem atendidos pelos profissionais do Abaré”, agradeceu Rafaela.

A fundadora do Projeto Semear Sorrisos, Maria de Fátima G. Nakazato, explica o objetivo do projeto e como está montada a equipe odontológica que está atendendo na jornada.

“Essa é a nossa segunda missão em Santarém, estamos com uma equipe de 25 profissionais e 9 dentistas odontopediatras, todos voluntários, são de um modo geral especialistas no que fazem, inclusive com professores de faculdade do Rio de Janeiro, além de estudantes no mestrado e estudantes da graduação do Iespes que têm nos auxiliado”, informou Maria Nakazato.

À esquerda Carlos Daidi Nakazato, um dos fundadores do projeto, junto com dentista voluntária e o coordenador de saúde bucal Jeymenson Coelho

Para o coordenador de saúde bucal da Semsa, Jeymenson Coelho, esse é um momento de muita alegria. “Fazemos parte de uma gestão que através de parcerias fortalece o atendimento à população. O apoio da Ufopa e do projeto Semear Sorrisos é muito importante para essa jornada ser possível. Então, deixo aqui a minha gratidão. Serão 10 dias de jornada, é muito gratificante ver os frutos dessa parceria que visa levar saúde bucal de qualidade para população ribeirinha que necessita de um olhar mais presente”.

