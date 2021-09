Abastecimento de água é interrompido a partir desta quinta-feira em Itaituba

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) vai suspender o fornecimento de água nestas quinta-feira (2) no município de Itaituba, sudeste do Pará. A suspensão vai ocorrer para que seja realizado o serviço de manutenção da adutora que atende o município. O serviço será realizado a partir de meia noite de quinta e segue até a sexta-feira.

A Cosanpa ressalta que o trabalho é necessário para garantir o bom funcionamento da principal adutora do sistema que transporta água bruta para a estação de tratamento de água. Após a conclusão do serviço, o abastecimento será normalizado gradativamente.

Fonte: G1 Pa — Belém

Foto: Reprodução/TV Liberal