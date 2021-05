Abatedouros clandestinos são interditados no nordeste do Pará

Operação Minotauro apreendeu ainda uma carga de 12 quartos de carne bovina que estava sendo transportada ilegalmente em um veículo sem refrigeração.

Na madrugada desta quinta-feira (20), dois abatedouros bovinos que atuavam clandestinamente em São Domingos do Capim, no nordeste do Pará, foram interditados. A Operação Minotauro apreendeu ainda uma carga de 12 quartos de carne bovina que estava sendo transportada ilegalmente em um veículo sem refrigeração. Duas testemunhas foram ouvidas e o acusado foi encaminhado para a Delegacia de São Domingos do Capim.

A carga apreendida foi encaminhada para uma graxaria registrada na Adepará no município Castanhal, onde será destruída. A graxaria é um estabelecimento que realiza atividade de coleta e reciclagem dos restos de animais gerados pelos abatedouros, açougues e frigoríficos de animais como bois e aves.

A ação da Polícia Civil, por meio da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), cumpriu um mandado judicial e contou com o apoio da Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) e do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

“Ao consumir um produto sem inspeção, o consumidor corre o risco de se contaminar com bactérias, principalmente por Salmonella, Escherichia coli e Staphylococcus, causadoras de diarreia, vômito e infecção que pode levar a morte. Além disso, estabelecimentos clandestinos incorrem em crimes fiscais e ambientais. Dessa forma, a Adepará continuará realizando ações dessa natureza em defesa da saúde do consumidor e da preservação do meio ambiente”, ressalta a médica veterinária Adriele Cardoso, gerente do Serviço de Inspeção Estadual (SIE) da Adepará.

Para ter a garantia de que um produto foi fabricado em estabelecimento registrado e em boas condições, o consumidor pode conferir os selos de inspeção que estão impressos no rótulo da embalagem. São eles:

– Serviço de Inspeção Municipal (SIM)

– Serviço de Inspeção Estadual (SIE) da Adepará

– Registro Artesanal da Adepará

– Serviço de Inspeção Federal (SIF)

– Sistema Brasileiro de Inspeção (Sisbi)

Serviço

Todos podem contribuir com o trabalho da Adepará. A Agência de Defesa Agropecuária está presente nos 144 municípios paraenses e disponibiliza a Ouvidoria para recebimento de denúncias. No site da Agência há os contatos dos escritórios das regionais. Os telefones para contato são: 3210-1101, 1105 e 1121. Caso a preferência seja por celular, o contato é o 99392-4264.