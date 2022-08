ABC X FIGUEIRENSE | CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE C | 20.08.2022

Na tarde deste sábado (20) o ABC e Figueirense entram em campo pela segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro,em fase decisiva para definir os Quatros classificados da Série B de 2023.



O Jogo terá cobertura ao vivo pelo canal do YouTube de A Província do Pará. A partida começa às 17h, e ocorrerá no Estádio Frasqueirão, em Natal (RN).

O ABC terminou a primeira fase no sexto lugar, onde pelejou pela classificação na qual conseguiu com êxito. O objetivo desta tarde é largar na frente para manter vivo o sonho do acesso.

Já o seu adversário, o Figueirense, está no terceiro lugar na primeira fase, com esse bom desempenho, a eequipe é um forte candidato na briga pelas duas vagas que sua chave dá para a Série B de 2023.

Assista ao vivo em:



YouTube.com/aprovinciadopara

YouTube.com/radiosupermarajoara

Facebook.com/supermarajoara

YouTube.com/supermarajoara

www.grupomarajora.com.br

www.supermarajoara.com.br



Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira