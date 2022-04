ABC X PAYSANDU | BRASILEIRÃO SÉRIE C | 20.04.22

O Paysandu Sport Club já esta em Natal (RN) para disputar em jogo atrasado da primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C contra o ABC F.C, que ocorrerá no Estádio Frasqueirão, as 19h desta quarta-feira (20).

Na sua estreia o ABC foi vitorioso sobre o Ferroviário, a vitória aconteceu fora de casa, e o atacante Kelvin foi o destaque, na qual somou dois gols, contribuindo para a vitória do time. A partida desta noite será a primeira com a presença do torcedor após o time ter conquistado o título do Campeonato Potiguar.

A equipe do Paysandu espera um duelo bastante disputado e não descarta o potencial do seu adversário.

“Vai ser um jogo de dois times bem qualificados, conheço alguns atletas que jogam lá. Nós acompanhamos e sabemos a qualidade deles. Então creio que será uma guerra boa e um duelo bom de assistir, já que são dois times que propõe o jogo”, argumentou o lateral-direito Igor Carvalho.

O Frasqueirão vai ferver e você acompanha tudo com transmissão ao vivo com a equipe da Super Marajoara AM1130, com narração de Frank Souza, comentários de Pio Netto, reportagens de Gabriel Freitas e plantão de Carlos Alberto.

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira