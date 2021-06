Abelardo Santos promove oficinas de descarte de resíduos

A Semana do Meio Ambiente do Hospital Regional Dr. Abelardo Santos (HRAS), localizado em Icoaraci, em Belém, encerrou nesta sexta-feira (4). Com uma programação educacional composta de palestras e oficinas, os colaboradores da unidade reforçaram os conhecimentos sobre o reaproveitamento de resíduos e o impacto positivo para o planeta terra.

Para o secretário de Estado de Saúde Pública (Sespa), Rômulo Rodovalho, iniciativas com o objetivo de educar os colaboradores, são de fundamental importância para o crescimento desses profissionais dentro do serviço de saúde pública. “Toda unidade hospitalar produz toneladas de resíduos, e por isso, o manuseio correto desse material deve ser ensinado, constantemente, para todo corpo laboral, como forma de evitar os impactos desastrosos e irreparáveis ao meio ambientes. Entendemos que a educação para todos é o melhor caminho. O Abelardo Santos, por exemplo, é a maior unidade hospitalar do Estado, e por isso, tem sido referência no descarte dos seus insumos, como a orientação dos seus colaboradores”, parabeniza o titular da pasta.

O tema proposto pela Organização das Nações Unidas (ONU) este ano trata sobre a restauração dos ecossistemas. E as discussões no HRAS abordaram a conservação da biodiversidade e os processos políticos internacionais de negociação, assim salientando o papel individual de cada pessoa a fim de agir localmente para o alcance dos objetivos globais.



As palestras foram ministradas pelo grupo Coletivo Jovem de Meio Ambiente (CJ-Pará), que desde 2003 está engajado na causa. “Os hospitais são grandes produtores de resíduos e todos que fazem parte dessa comunidade são responsáveis pelo descarte correto e sustentável desse material. Fazer uma programação educativa, é importante não apenas para ensinar os colaboradores e os pacientes, mas também, a partir do entendimento de cada um deles, de multiplicar o que foi aprendido em seus ambientes familiares”, afirmou Victor Chaves, ativista ambiental.



Coleta – No Hospital Abelardo Santos, por mês, são produzidas cerca de 50 toneladas de resíduos infectantes e o dobro desta quantidade de material comum. A manipulação destes materiais segue as normas do Plano de Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde do HRAS, que está alinhado com os regulamentos técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). O plano tem como objetivo garantir o correto manuseio dos resíduos em todo o seu processo de produção, desde a geração à destinação.



“O manuseio dos resíduos do HRAS é em conformidade com as leis nacionais do meio ambiente. Nossas lixeiras são separadas por cor, assim como as sacolas de resíduos: a laranja é de material biológico. A preta, de comum e, as brancas, são de resíduos hospitalares”, explicou a enfermeira Luana Martins, coordenadora da hotelaria. A coleta e a entrega de cada tipo de material seguem horários específicos, como forma de fazer a destinação correta dos resíduos.



“No momento em que o colaborador entra no Abelardo Santos, na ambientação, ele já passa por um treinamento sobre como tratar os resíduos produzidos no Hospital e a forma correta do descarte. O setor de Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (Sesmt), também é responsável por essa orientação periódica, como forma de evitar danos aos colaboradores e, ainda, ao meio ambiente”, ressaltou Luana Martins.



Reciclagem – Atento com o reaproveitamento e a geração de renda da população em geral, no Hospital Abelardo Santos são separados os materiais de papelão para serem enviados à uma cooperativa de reciclagem, com o objetivo de transformá-los em novos produtos. “De 100 toneladas de resíduos comuns produzidos no HRAS, cerca de 30% é de papel. Uma quantidade significante para que esse material seja descartado no meio ambiente, por isso, fazemos a separação e enviamos à uma terceirizada, para que todo esse material possa ser reaproveitado e, ainda assim, ser transformado em renda para centenas de famílias da Região Metropolitana de Belém”, detalhou Marcos Silveira, diretor geral do Abelardo Santos.



O gestor, ainda, garante que o Plano de Gerenciamento de Resíduos tem como objetivo melhorar as medidas de segurança e higiene no ambiente hospitalar. “Todo processo de tratamento dos resíduos do Abelardo Santos contribui para o controle de infecção hospitalar, da diminuição dos acidentes ocupacionais, minimiza a produção de resíduos e o encaminhamento destes de forma segura e eficiente, conforme as leis da Anvisa”, acrescentou Silveira.



Educação – A coordenadora de Humanização do Hospital Abelardo Santos, Anny Segóvia, garante que a Semana do Meio Ambiente é uma das ações que estão sendo implantadas na instituição, após a gestão do Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia – ISSAA. “Projetos como estes são pensados como forma de valorizar o nosso profissional e a nossa comunidade hospitalar, através da educação. A Semana do Meio Ambiente do HRAS, criada pelo setor de Humanização, será apenas uma das inúmeras ações educativas do hospital”, adiantou.



Texto: Roberta Paraense (Ascom/HRAS)

Por Governo do Pará (SECOM)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação