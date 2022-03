Aberta em Belém a 14ª Conferência de Saúde

Começou nesta quinta-feira, 03, e segue até amanhã, sexta-feira, 04, no Hotel Sagres, em São Brás, a 14ª Conferência Municipal de Saúde de Belém. A abertura oficial do evento promovido pela Prefeitura de Belém por meio do Conselho Municipal de Saúde acontece nesta noite com a presença do prefeito Edmilson Rodrigues e do secretário municipal de Saúde, Maurício Bezerra, entre outras autoridades. Cerca de 300 pessoas, de diversas entidades ligadas à área, participam do evento.

Logo após a abertura oficial, o prefeito Edmilson Rodrigues profere a palestra magna da Conferência, com o tema “Proteção social ampla e seguridade, desigualdade e saúde. As pessoas precisam ter direito a ter direitos para ter saúde”.



Em seguida, uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) fará uma dinâmica cultural com representantes dos diversos segmentos sociais participantes.

Amanhã, a programação começa às 9h, com a leitura do Regimento da 14ª Conferência Municipal de Saúde de Belém. Em seguida, às 9h20, ocorre a mesa redonda “Saúde Pública: Acesso, Financiamento e Gestão do SUS”, com quatro temas. O primeiro, “Cuidado em liberdade como garantia de direito à cidadania”, terá o secretário Maurício Bezerra como debatedor.



O segundo tema, “Formação e participação social na garantia de serviços da saúde”, terá como debatedor o vice-prefeito de Belém, Edilson Moura. O debatedor do terceiro tema, “Política de saúde e os princípios do SUS: Universalidade, Integralidade e Equidade”, será José Jorge da Silva Galvão, do Núcleo de Educação Permanente (NEP) da Sesma.



A enfermeira de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, Idehize Oliveira Furtado, será a debatedora do quarto tema, “Impactos na saúde mental da população e os desafios para o cuidado psicossocial durante e pós-pandemia”.



A programação segue à tarde, às 14h30, com a plenária final para aprovação das propostas de trabalho dos grupos de discussão e leitura das moções e do relatório final da Conferência.

Às 15h, será feita a eleição dos delegados para a Conferência Estadual de Saúde. Às 16h, ocorrem a leitura do Regimento Eleitoral e a eleição da Comissão Eleitoral.



Às 16h30, ocorrem as plenárias por segmentos para eleição das entidades e instituições que vão compor o Conselho Municipal de Saúde de Belém no biênio 2022/ 2024. Em seguida, haverá a plenária final para homologação das entidades eleitas para compor o Conselho.

Imagens: Agência Belém