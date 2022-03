Aberta em Belém a Campanha da Fraternidade 2022

Com o tema “Fraternidade e Educação” e é inspirada pelo lema bíblico, extraído de Provérbios 31, 26: “Fala com sabedoria, ensina com amor”, está sendo aberta na Arquidiocesde de Belém, neste sábado, 05, a Campanha da Fraternidade 2022, que coincide com o período da Quaresma, que representa iconicamente os 40 dias em que Jesus jejuou até ser entregue para julgamento e morte na cruz. O evento, que está acontecendo no Ginásio do Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré, em Belém, começou com a celebração da Santa Missa, presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, concelebrada pelo Bispo Auxiliar, Dom Antônio de Assis e o Clero da Arquidiocese de Belém, às 7h.

A partir de amanhã, quando a Campanha será liturgicamente aberta pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil com missa solene no Santuário de Nossa Senhora de Aparecida, em São Paulo, todas as igrejas levarão o tema durante as reflexões que se seguirão por cinco semanas, nas quais prevalecerá a cor roxa, que significa reflexão e penitência; rosa,2 ofício da festa pela aproximação da Páscoa; e vermelho, ofício do sacrificio de Nosso Senhor Jesus Cristo. O rito será seguido por todas as igrejas do Brasil e do mundo.

Neste sábado, no Colégio Marista, terminada a missa, começam as reflexões acerca do tema da Campanha, que se encerra no Domingo de Ramos, com a colega generosa de ofertas, cujo rendimento será revertido em obras sociais da igreja por todo o planeta voltadas para a questão da educação. Também haverá apresentações culturais para os presentes, no caso, o Clero, Paróquias, Grupos, Movimentos e novas comunidades.

Esta é a terceria vez que a Igreja aborda o tema educação na Campanha da Fraternidade. O tema foi debatido nos anos de 1982 e 1998. Neste ano, segundo disse Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Metropolitano de Belém, o tema Educação se volta para Pacto Educativo Globol convocado pelo Papa Francisco, que objetiva promover diálogos a partir da situação educacional brasileira à luz dos ensinamentos Divinos.

Imagem: Arquidiocese de Belém