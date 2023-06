Aberta no Hangar a Feira Internacional de Turismo da Amazônia 2023 – FITA

Música, dança, ritmos, cores, sons e sabores marcaram a noite de abertura oficial da 11ª dição da Feira Internacional de Turismo da Amazônia (FITA), ontem, quinta-feira, 15, no Hangar – Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém. A capital paraense, aliás, pela primeira vez, é destino anfitrião deste implortante evento turístico. A solenidade de abertura da programação da reira, que é considerada a maior da região Norte do Brasil, reuniu autoridades públicas, representantes de entidades da iniciativa privada e numeroso público.

Durante aa abertura da FITA, o secretário secretário de Estado de Turismo, Eduardo Costa, disse que “exatamente há 20 dias, o governador Helder Barbalho anunciou Belém como sede da COP 30, a ser realizada em 2025. A FITA, desde a sua concepção, tem um papel fundamental de marcar a posição da Amazônia no cenário nacional e internacional do turismo, consolidando a região como referência do setor. E hoje, sob a ótica do tema ‘Turismo e Bioeconomia: um novo paradigma para a Amazônia’, podemos dizer que o futuro já está aqui. E ele chegou com uma economia sustentável e inovadora”, salientou.

NOVIDADES

Além de expositores locais e municipais de todo o Pará, a FITA também reúne atrações de outras cidades e estados amazônicos como Macapá e Maranhão.

Para Gustavo Sampaio, presidente da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), Belém tem recebido um destaque merecido, eventos nacionais e internacionais que movimentam toda a cadeia do turismo, a rede hoteleira, alimentação, transportes. “Os estados do Norte precisam ser unidos e ouvidos nas suas demandas de malha aérea e rodoviária. A Amazônia é a região perfeita para o turismo de natureza, de aventura e ecoturismo como mecanismo para geração de emprego e renda da população.”

FOTOS EXPOSTAS

O foto jornalista Ray Nonato, um dos convidados da FITA, se apresenta com as imagens da exposição fotográfica Ilha do Marajó Pará depois de ter passado por três locais no Rio de Janeiro a convite da Associação Brasileira de Arte Fotográfica – ABAF, que tendo à frente seu presidente, Rubens Seabra, levou algumas imagens para exposição que foram projetadas em Nova York, durante o encontro de favelas do Brasil, com apoio da Ocas ONG do Pará.

Ray Nonato terá imagens da exposição no stand da Abrajet-Pá e da Secretaria Municipal de Turismo de Soure. Ele falou da importância de participar da Fita, por ser fotojornalista de turismo há quase quatro décadas pela Abraget-pá.

“Para mim é uma honra participar da FITA 2022”. Ele destacou os convites que recebe para levar a exposição para algumas capitais do Brasil. Por exemplo, já está marcada a abertura do Verão de Soure, que receberá a exposição fotográfica Ilha do Marajó Pará. “Agradeço ao convite do prefeito Guto Gouvêa e da secretária de Turismo do município Heloísa Martins”.

PAVULAGEM

A noite de abertura foi encerrada com um cortejo do Arraial do Pavulagem pelo pavilhão, seguido de show do grupo folclórico.

A 11ª edição da Feira Internacional de Turismo da Amazônia – FITA segue até o dia 18 de junho no Hangar, com entrada gratuita.

Imagens: Ray Nonato/Ronabar