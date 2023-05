Abertas as inscrições para a 10ª edição do Pará Negócios 2023

No próximo mês de junho acontecerá a 10ª edição da Feira Pará Negócios, o evento conta com a organização da Associação Comercial do Pará (ACP) em parceria com o SEBRAE, este ano o tema abordado será “Sustentabilidade é inovação”, o evento promete ser um dos maiores da região norte e uma grande oportunidade para as empresas paraenses.

Os participantes vão contar com uma programação que oferece capacitação, rodadas de negócios, programação cultural, e apresentação de novidades do mundo do empreendedorismo. A intenção é ampliar a visibilidade e a sustentabilidade dos negócios locais, em prol do desenvolvimento da economia no estado.

O Circuito Pará Negócios 2023 promete ser uma oportunidade para networking, aprendizado e negócios no Estado do Pará. O Pará Negócios ocorrerá nos dias 16 e 17 de junho, na Estação das Docas.

Interessados em participar podem fazer sua inscrição gratuitamente no site do Sympla, já para quem quiser se inscrever no dia do evento, deve levar 1kg de alimento não perecível, que será revertido para as ações sociais do Pará Solidário. Já para ter acesso as palestras, os ingressos serão vendidos individualmente para cada uma delas.

Foto Arquivo Reprodução Redes Sociais