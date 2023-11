Abertas as Olimpíadas do Hospital da Aeronáutica Belém

Os militares vinculados ao Hospital de Aeronáutica de Belém (HABE) promoveram programação festiva destinada à abertura dos Jogos Olímpicos da entidade de saúde, com apoio da diretoria do Cassazum e Raptors Adventures. O evento envolverá jogos de cinco modalidades esportivas exclusivamente para os militares masculino e feminino, que são natação, futebol de salão, basquetebol, voleibol, jiu jitsu e o desafio 5.0.

A abertura ocorreu anteontem à noite, no ginásio de esportes do Cassazum, conduzida pelo Tenente Coronel Médico Otávio Solano Ferreira, com apoio da Tenente Coronel Médica Nelcy Kawamura e Heloísa Helena, atual presidente do Cassazum.

O Juramento foi feito pela Tenente Tâmea Lacerda e a Tocha Olímpica foi conduzida pelo militar Max Douglas com muito entusiasmo.

O grande acontecimento cívico-militar se deu em comemoração aos 80 anos de criação do HABE. A Banda de Música da Aeronaútica, comandada pelo Suboficial da Aeronáutica Messias Oliveira, prestígiou abertura tocando o Hino Brasileiro com uma atuação impecável que recebeu muitos aplausos do público presente no ginásio do Cassazum.

As cinco equipes disputantes são denominadas pelas cores Azul, Branca, Amarela e Verde, todas integradas à Bandeira do Brasil. Ontem, foram iniciados os jogos de voleibol. Hoje será da modalidade de futebol de salão; amanhã, natação e jiu jitsu, sexta-feira, basquetebol e sábado acontecerá o Desafio 5.0 (Corrida Pista de Obstáculos) e logo em seguida haverá as premiações aos campeões.

O Médico Capitão Fernando Mendes Pascoal Júnior, Coordenador Geral dos Jogos Olímpicos, recebeu elogios pela organização da programação relacionada à solenidade de abertura.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar