Abertas inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos em Altamira

Moradores de Altamira e região, que estão em busca de qualificação profissional, terão uma boa oportunidade e gratuita: a Norte Energia, empresa privada e concessionária da Usina Hidrelétrica Belo Monte, está com inscrições abertas para 100 vagas em cursos profissionalizantes, ofertados em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Senai da cidade.

Os cursos oferecidos são para Mecânico de Refrigeração e Climatização Residencial; Montador e Reparador de Computadores; Marceneiro de Móveis; e Reparador de Aparelhos Eletrodomésticos. A iniciativa faz parte do Belo Monte Comunidade, projeto de responsabilidade social da Norte Energia.

Serão ofertadas 25 vagas por curso, com início das aulas previsto para o mês de agosto. As inscrições ocorrem no SENAI Altamira, até o preenchimento das vagas.

Confira, abaixo, a carga horária e os requisitos necessários para ingresso dos candidatos:

⦁ Mecânico de Refrigeração e Climatização Residencial:

Carga horária: 240h

Requisitos: ter 18 anos e Ensino Fundamental Completo

⦁ Montador e Reparador de Computadores:

Carga horária: 200h

Requisitos: ter 16 anos e Ensino Fundamental Completo

⦁ Marceneiro de Móveis:

Carga horária: 240h

Requisitos: ter 18 anos e Ensino Fundamental Incompleto

⦁ Reparador de Aparelhos Eletrodomésticos

Carga horária: 220h

Requisitos: ter 18 anos e Ensino Fundamental Completo

SOBRE O BM COMUNIDADE

O projeto de responsabilidade social Belo Monte Comunidade é uma iniciativa da Norte Energia que contribui com a melhoria da qualidade de vida dos moradores da região do empreendimento, oferecendo ações de cidadania, saúde preventiva, educação, educação ambiental, arte e cultura, esporte, inclusão digital, voluntariado e geração de trabalho e renda para milhares de pessoas, criando oportunidades e levando representatividade para a população do Médio Xingu. Dentre as ações voluntárias do projeto, está a oferta de cursos profissionalizantes.

Serviço:

Inscrições para Cursos Profissionalizantes do projeto Belo Monte Comunidade

Vagas Limitadas.

Local: SENAI Altamira (localizado na Avenida Tancredo Neves 2736, bairro Premem).

Horário: De segunda a sexta-feira, nos horários de 13h30 às 16h30 e de 18h30 às 21h30.

Informações: (93) 3515-1867.

Mais informações

Oficina Consultoria

Benigna Soares – (91) 98842-8129 ou pelo e-mail benigna.soares@oficina.ci

Rafaella Barros – (21) 99744-6132 ou pelo e-mail rafaella.barros@oficina.ci rafaella.barros@oficina.ci