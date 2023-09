Abertas inscrições para o 11º SENOP que se realizará em Altamira, em novembro

“A Sala de Controle: uma nova realidade”. Este é o tema principal do 11º Seminário Nacional de Operadores de Sistemas e Instalações Elétricas – SENOP, evento bianual promovido pelo Operador Nacional do Sistema (ONS) e que este ano está sendo organizado pela Norte Energia, concessionária da Usina Hidrelétrica Belo Monte. Realizado entre 7 e 10 de novembro, o seminário terá, pela primeira vez, o formato híbrido com programação presencial na cidade de Altamira, no oeste do Pará, e transmissão ao vivo para os participantes remotos inscritos.

As inscrições podem ser feitas pelo site do evento e os valores variam de acordo com a data. Cada inscrição presencial dará direito a quatro inscrições remotas para acompanhamento on line da programação.

O SENOP é voltado para as equipes de Operação em Tempo Real do Sistema Interligado Nacional (SIN) e tem apoio do BRACIER – o Comitê Brasileiro da Comissão de Integração Energética Regional (CIER). Além do tema principal, o 11º SENOP tratará de três grandes temas: Recursos Tecnológicos para a Operação em Tempo Real; Gestão e Desenvolvimento das Equipes de Operação; e Processos Operacionais e Impactos da Prática ESG.

A programação do evento foi montada para permitir intensa troca de experiências entre os profissionais do setor, especialmente, entre as empresas de geração, transmissão e distribuição de energia. O seminário contará com debates, filosofias e estratégias de operação e palestras e visitas técnicas de curta duração. Este ano os participantes presenciais poderão conhecer a UHE Belo Monte, maior usina 100% nacional, a UHE Pimental e a subestação Xingu.

Para se inscrever, acesse o site do SENOP www.senop.com.br. Confira os períodos e valores das inscrições: Entre 01 e 30/09/ 2023 – R$ 2.050,00; Entre 01 e 31/10/2023 – R$ 2.150,00

Imagem: Divulgação