Abertas inscrições para oficinas gratuitas de Cultura em Ourilândia do Norte

Com o objetivo de capacitar artistas, produtores e gestores culturais nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste do país, o Movimenta Cultura circula por oito municípios paraenses e está com inscrições abertas para oficinas gratuitas em Ourilândia do Norte. Promovido pelo Centro Cultural Tatajuba (Imperatriz – MA) e patrocinado pelo Instituto Cultural Vale, por meio da Lei de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet, o Movimenta Cultura oferece as seguintes oficinas: O Avesso da Cena – Empreendedorismo Cultural; Elaboração de Projetos Culturais – Módulo 2; e Território e Cultura: reconhecendo nosso espaço.



As aulas serão ministradas durante o mês de janeiro de 2024, no auditório da Escola Madre Teresa de Jesus, localizado no Setor Novo Horizonte, s/n. Os interessados em participar devem preencher os formulários específicos de cada atividade, disponíveis nas redes sociais do projeto, nos seguintes endereços: linktr.ee/movimenta.cultura; facebook.com/projetomovimentacultura; instagram.com/movimenta.cultura/.



Para esclarecimento de dúvidas e atendimento de solicitações adicionais, o Movimenta Cultura disponibiliza um número de WhatsApp: (99) 98174-5610.

SOBRE AS OFICINAS

A primeira oficina, O Avesso da Cena – Empreendedorismo Cultural, será realizada de 15 a 19 de janeiro, das 18h30 às 22h. As inscrições podem ser feitas até 9 de janeiro de 2024, via link https://forms.gle/7yzkZkLnUNoeZuwZ9. Ministrada por Rômulo Avelar, a atividade abordará tópicos fundamentais para a gestão cultural, como a atuação dos produtores culturais, empreendedorismo, marketing e fontes de recursos.



A segunda oficina, Elaboração de Projetos Culturais – Módulo 2, será realizada de 22 a 26 de janeiro, também das 18h30 às 22h, com inscrições disponíveis até 9 de janeiro de 2024, no link https://forms.gle/oJefouD4SN2xJwVw7. A professora Mariana Pinheiro orientará os participantes sobre a execução de projetos culturais incentivados, incluindo planejamento, recursos humanos, gestão financeira e prestação de contas.



Por fim, a terceira oficina, Território e Cultura: reconhecendo nosso espaço, será realizada de 29 de janeiro a 2 de fevereiro, das 18h30 às 22h, e está com inscrições abertas até 23 de janeiro de 2024, pelo link https://forms.gle/RYwGi4ACVU8BLzD66. Ministrada por Francisca Prates, a oficina vai auxiliar os participantes a mapear iniciativas locais em suas comunidades, a fim de pensar e criar estratégias de desenvolvimento local.



Cada oficina tem carga horária de 16 horas/aula e oferece uma oportunidade única para aprendizado e crescimento na área cultural. As vagas são limitadas, e as inscrições estão disponíveis para interessados que moram em Ourilândia do Norte.

MOVIMENTA CULTURA

O Movimenta Cultura tem como missão impulsionar a profissionalização no setor cultural, oferecendo uma gama de temáticas e ferramentas essenciais para o desenvolvimento profissional. Ao todo, serão ofertadas cerca de 60 oficinas gratuitas, atendendo diversas cidades das regiões Norte, Nordeste e Sudeste do Brasil, até março de 2024. O Movimenta Cultura é uma ação formativa itinerante promovida pelo Centro Cultural Tatajuba, viabilizada pela Lei de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet, com patrocínio do Instituto Cultural Vale e realização do Instituto Tatajuba, Ministério da Cultura e Governo Federal (Brasil, União e Reconstrução).

SERVIÇO

Movimenta Cultura | Cidade: Ourilândia do Norte (PA)

Oficina Gratuita O Avesso da Cena – Empreendedorismo Cultural

Aulas: 15 a 19 de janeiro de 2024

Inscrições: até 9 de janeiro de 2024, pelo link https://forms.gle/7yzkZkLnUNoeZuwZ9

Oficina Gratuita Elaboração de Projetos Culturais Módulo 2

Aulas: 22 a 26 de janeiro de 2024

Inscrições: até 9 de janeiro de 2024, pelo link https://forms.gle/oJefouD4SN2xJwVw7

Oficina Gratuita Território e Cultura: reconhecendo nosso espaço

Aulas: 29 de janeiro a 2 de fevereiro de 2024

Inscrições: até 23 de janeiro de 2024, pelo link https://forms.gle/RYwGi4ACVU8BLzD66

As oficinas serão realizadas no auditório da Escola Madre Teresa de Jesus, setor Novo Horizonte, s/n, sempre das 18h30 às 22h.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar