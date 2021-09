Abertura da Semana Nacional de Trânsito é marcada com a oferta de serviços

A abertura da Semana Nacional de Trânsito promovida pela Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB), proporcionou facilidade por meio de vários serviços para a população da capital paraense. A nutricionista Lorena Barroso, aproveitou uma das ações para regularizar a documentação. “Eu acho ótimo o serviço, porque facilita muito. Por conta correria do dia a dia não temos muito tempo e ter essas ações aqui no bairro, desenvolvidas pela prefeitura ajuda bastante quem deseja resolver algumas pendências”, afirmou.

O primeiro dia de ação da Semob contou com emissão do Passe Fácil Estudantil (meia-passagem), do Passe Fácil Especial (pessoa com deficiência), Passe Fácil Sênior (idosos a partir de 60 anos) e da credencial de estacionamento preferencial às pessoas idosas e com eficiência. A população ainda teve acesso para conhecer os serviços da Ouvidoria, sobre antecipação de penalidade, desistência de recurso, geração de boleto de multa e orientação sobre comportamento seguro.

A pedagoga Cristiane Avelino participou da ação com a filha de 10 anos, Isabela Diniz. “Nós viemos para essa ação da Semob e participamos do jogo de educação no trânsito, do serviço de higiene bucal e eu fiz até testagem médica. Eu achei muito importante essa iniciativa, principalmente para a população mais carente, porque é muito difícil ter acesso a alguns serviços”.

O evento tem como objetivo principal alertar sobre a educação no trânsito, que é um dos deveres essenciais da população, afirma Diretor e Agende de Trânsito da SeMOB, José Roberto de Souza Broni. “Quando a pessoa passa a respeitar a ciclofaixa, ela está dando segurança ao ciclista. Quando as pessoas não estacionam nas calçadas e o pedestre a vê livre, ele tem a sua segurança preservada. Então tudo isso pra nós é de suma importância porque reflete no bem-estar da nossa população’’.

O Prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, esteve presente ao evento e comentou sobre a importância do trabalho da SeMOB e dos projetos para a melhoria do trânsito no município. “A educação no trânsito acaba sendo um instrumento importante e a SeMOB tem um papel importante e estratégico nesse sentido. Nós temos o desafio de ampliar a nossa linha cicloviária, terminais fluviais, implantação de linhas fluviais, isso quer dizer que estamos em uma fase técnica importante,tive. Tivemos o experimento do catamarã e em breve a licitação da urbanização da Augusto Montenegro, que está bastante avançada”, explicou.

A Semana Nacional do Trânsito segue com uma programação extensa e a titular da SeMOB, Ana Valéria Borges, convida a população a fazer parte dela. “Nós estamos convidando todos a participarem da Semana de Trânsito do município de Belém. No período de 18 a 26, a SeMOB estará realizando diversas atividades que irá culminar com uma caminhada pelo centro histórico em parceria com a Belemtur, onde terá um guia turístico para repassar informações sobre os principais pontos turístico da cidade. Será uma oportunidade de agregarmos saúde e história”.

Texto: Lana Oliveira

Fonte: Agência Belém/Foto: Marcio Ferreira