Abertura de feira de turismo internacional confirma Belém como importante centro turístico no mundo

A abertura da Feira Internacional de Turismo da Amazônia 2023 (FITA), na noite dessa quinta-feira, no Hangar Centro de Convenções, em Belém, se tornou uma grande mostra das riquezas da Amazônia: arquitetura do Hangar, culinária, apresentação folclórica, fotos deslumbrantes e material sobre Belém num estande da Prefeitura. É o maior evento do setor do Norte do país. O prefeito Edmilson Rodrigues participou da abertura.

A 11° edição da FITA acontece entre os dias 15 e 18 de junho, com uma extensa e importante programação. É realizada pelo governo do Pará e reúne agentes de viagens, rede hoteleira, operadores de turismo, além de empresas de transportes aéreo, rodoviário e fluvial. Participantes de vários Estados e países em debates sobre todas as questões envolvendo o turismo na Amazônia.

Abertura

Além da recepção do prefeito Edmilson Rodrigues, a cerimônia de abertura da FITA 2023 contou com show do Arraial do Pavulagem e com a presença de diversas autoridades.

O gestor municipal destacou, no discurso de abertura, a importância da feira. “É a primeira vez que Belém é a cidade anfitriã. Esta feira é uma espécie de congresso de turismo da Amazônia, São realizadas palestras e debates sobre o tema. E este ano é especial, pois é um momento em que Belém está sendo palco de grandes eventos”, disse Edmilson.

Estande

A Prefeitura de Belém tem um estande na FITA 2023. O espaço é coordenado pela Secretaria Municipal de Turismo (Belemtur) e pela Companhia de Desenvolvimento da Área Metropolitana de Belém (Codem). E mostra a potencialidade turística da capital paraense, com mapa do município e seus pontos de visitação, exposição de Belém como Cidade Criativa da Gastronomia da Unesco e informações centrais sobre a capital.

“Belém é a cidade anfitriã, a principal do evento. A Prefeitura possui esse estande que serve de apoio em informações turísticas para receber os visitantes de outros lugares, inclusive com a distribuição de mapas turísticos da cidade”, explicou André Cunha, titular da Belemtur.

O artesão Rondinely Oliveira, de 29 anos, natural de Santarém, veio conhecer a programação da FITA e aproveitou para visitar o estande da Prefeitura de Belém.

“Como sou de Santarém, tenho acompanhado mais pelas redes sociais, e vim presencialmente ver os pontos turísticos e é muito legal. Esse material e tudo que a gente viu aqui contribuiu para aprofundar nosso conhecimento”, comentou Rondinely.

Serviço

A FITA segue até domingo, 18, no Hangar Centro de Convenções.

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém/Foto: Ryssa Tomé