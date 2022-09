Abertura do Arraial de Nazaré  programada para hoje (23) é adiada saiba os motivos

A expectativa é grande, mas ainda não será nessa sexta-feira (23) que será aberto o Arraial de Nazaré. De acordo com a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), a abertura que estava programada para hoje (23), precisou ser adiada.

Segundo informações a montagem do Arraial ainda não foi finalizada e que a vistoria do Corpo de Bombeiros ainda não foi realizada. Sendo assim impossibilitado de abertura para está sexta-feira (23). Uma nova data será informada em breve.

Assim que for liberado, o arraial vai funcionar no horário das 16h às 22h, de segunda à quinta, e das 16h às 22h30, na sexta, sábado e domingo. Já durante a quadra nazarena, será de 7 a 24 de outubro, no horário das 16h às 23h.

Foto: Divulgação