Abertura oficial de exposição em homenagem à Marujada é realizado em Belém

Foi aberta oficialmente a exposição fotográfica “Esmolação – Imagens da Marujada de Bragança pelo Brasil”. A exposição mostra imagens que explora detalhes da procissão, como rosto, trajes, fé, religiosidade, arte e cultura seculares, da tradicional festividade que acontece no município de Bragança, região nordeste do Estado. O trabalho é do fotografo paraense Alexandre Baena.

A capital paraense foi o ponto de partida da mostra fotográfica itinerante que percorrerá os estados de São Paulo, Bahia, Paraná e a capital do Distrito Federal, Brasília, até retornar ao Pará, no mês de novembro.

A exposição é parte integrante das comemorações pelos 410 anos do município e tem como objetivo divulgar a festividade religiosa da Marujada de Bragança, em louvor a São Benedito e à cultura popular da região.

Sobre a exposição

A exposição é composta por 14 telas que nos levam a uma imersão ao dia 26 de dezembro: data que marca a festividade da Marujada de Bragança. A mostra fotográfica retrata os detalhes e a estética dos elementos que compõem a procissão.

Serviço: A abertura oficial da exposição conta com o apoio do Museu de Arte Sacra de São Paulo (MAS SP), e da Irmandade do Glorioso São Benedito de Bragança. Com realização do Instituto Nova Amazônia (INÃ), tem o patrocínio do Governo do Estado do Pará, Prefeitura Municipal de Bragança.

A exposição estará aberta à visitação pública até o dia 28 de maio, na sala do Metrô MAS SP Tiradentes. Após São Paulo, a mostra segue para Brasília, Bahia, Paraná e Pará, chegando na capital Belém no mês de novembro, e finalizando em Bragança para as comemorações dos 410 anos da cidade.

Foto: Pedro Guerreiro / Ag.pará