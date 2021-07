Abner Teixeira garante bronze no boxe ao avançar à semi em Tóquio

Na próxima terça (3) o brasileiro pega o cubano La Cruz, às 6h50

O boxe brasileiro assegurou nesta sexta-feira (30) uma medalha de bronze na Olimpíada de Tóquio(Japão) com Abner Teixeira, que avançou às semifinais da categoria até 91 quilos. O paulista, de 24 anos derrotou o jordaniano Hussein Eishaishna por decisão por 4 a 1 em decisão dos árbitros, em duelo das quartas na Arena Kokugikan, na capital japonesa. O bronze antecipado ocorre no boxe pois não há disputa de terceiro lugar na modalidade.

O próximo adversário de Abner será o cubano Julio César La Cruz, na próxima terça (3 de agosto), às 6h50 (horário de Brasília). La Cruz foi campeão na Rio 2016 na categoria meio-pesado (até 81 kg).

🚨 MEDALHA GARANTIDA 🚨



Abner Teixeira (91kg) avança às semifinais e já garante medalha pro 🇧🇷



Agora só falta saber a cor 🥇🥈🥉



E a 1ª do boxe em #Tokyo2020 pic.twitter.com/wd8xnZNRuo — Time Brasil (@timebrasil) July 30, 2021

O jordaniano começou com bastante agressividade no primeiro round, restando ao brasileiro se defender. Apesar disso, Abner conseguiu aplicar golpes precisos, o que contou pontos para ele. No round seguinte, o asiático tentou manter o ritmo, entretanto desacelerou ao longo da disputa. Já o paulista aproveitou e cresceu no duelo, pontuando com ataques consistentes. No terceiro e último round, foi a vez do brasileiro partir para cima e encurralar o jordaniano, que foi obrigado a ficar na defensiva. A decisão do confronto ficou nas mãos de cinco árbitros, sendo que quatro apontaram o brasileiro como vencedor e um decidiu Hussein como o vitorioso.

Também na madrugada desta sexta (30), a campeã mundial Bia Ferreira estreou com vitória nos Jogos de Tóquio e avançou às quartas de final.

Por Rafael Monteiro – Repórter da Rádio Nacional – Rio de Janeiro

Edição: Cláudia Soares Rodrigues