Abono salarial PIS/Pasep: consulta será liberada neste domingo

A consulta sobre o valor do abono salarial referente ao ano de 2021 estará disponível a partir deste domingo (5), segundo o Ministério do Trabalho. Os pagamentos devem começar a partir do dia 15 de fevereiro, e irão até 28 de dezembro de 2023.

Com o aumento do salário mínimo, o valor máximo da parcela disponível referente a 2021 é de R$ 1.302. Antes de consultar os valores disponíveis, é possível calcular os valores baseados nos meses em que o empregado trabalhou no ano de referência: , a conta prevê 1/12 do salário mínimo válido durante a data do pagamento multiplicado pelo número de meses trabalhados pelo empregado.

Para consultar, basta acessar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal do governo federal. Os saques podem ser realizados em qualquer agência do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal, a depender do tipo de contrato do trabalhador.

Dentro do App, clique na área de “Benefícios”, e selecione o botão de “Abono Salarial”. Assim que abrir a página, o valor; as datas de pagamento e o banco em que será realizado o depósito irão aparecer na tela.

No total, a quantia reservada para o pagamento do abono salarial PIS/Pasep este ano é de R$ 24,4 bilhões.

Quem tem direito ao benefício PIS/Pasep?

Trabalhadores que estão cadastrados no programa PIS/Pasep ou no Cnis há pelo menos cinco anos que trabalharam pelo menos 30 dias em 2021 possuem direito aos valores disponíveis. Para se qualificar, também é necessário ter uma remuneração mensal média de até dois salários mínimos em 2021, e ser contratado por empregadores que contribuem para o programa PIS/Pasep.

Empregados domésticos e trabalhadores empregados por pessoa física não têm direito aos valores.

Confira o calendário do abono PIS/Pasep para 2023:

Abono PIS – Concedido pela Caixa Econômica Federal

Disponível para aqueles que trabalharam em empresas privadas

Janeiro e fevereiro – de 15/02/2023 até 28/12/2023;

Março e abril – de 15/03/2023 até 28/12/2023;

Maio e junho – de 17/04/2023 até 28/12/2023;

Julho e agosto – de 15/05/2023 até 28/12/2023;

Setembro e outubro – de 15/06/2023 até 28/12/2023; e

Novembro e dezembro – de 17/07/2023 até 28/12/2023.

Abono Pasep – Concedido pelo Banco do Brasil

Disponível para aqueles que trabalharam em empresas públicas

0 – 15/02/2023 até 28/12/2023;

1 – 15/03/2023 até 28/12/2023;

2 e 3 – 17/04/2023 até 28/12/2023;

4 e 5 – 15/05/2023 até 28/12/2023;

6 e 7 – 15/06/2023 até 28/12/2023; e

8 e 9 – 17/07/2023 até 28/12/2023.

Em casos de dúvida, o trabalhador pode entrar em contato pela Central Alô Trabalho, de número 158, ou enviar um email para a Superintendência Regional do Trabalho de seu estado.

Fonte: IG/Foto: Agência Brasil