Abordando a educação fiscal, Prefeitura abre oficialmente a programação da Semana da Pátria 2023

Com o tema Educação fiscal – eu sou cidadão legal, e você?, a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), abriu oficialmente ontem, sexta-feira, 01, a programação da Semana da Pátria 2023. O primeiro dia da programação descentralizada ocorreu na Avenida Tapajós, no perímetro entre a Praça do Pescador (concentração) e Praça da Matriz (dispersão). A abertura contou com a presença do prefeito Nélio Aguiar, acompanhado da primeira dama e secretária de Trabalho e Assistência Social, Celsa Brito, do secretário regional de Governo do Baixo Amazonas, José Maria Tapajós, da secretária de Educação, Maria José Maia da Silva, e do secretário de Administração Paulo Jesus.



A programação iniciou às 7h40 com a participação especial da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, que executou em frente ao palanque, o Hino Nacional Brasileiro seguido do hasteamento das bandeiras do Brasil, do Pará e do município.



Mesmo ainda sem a liberação total das arquibancadas e sob um sol escaldante, um grande público esteve presente na avenida e acompanhou os desfiles. A cada escola que passava o tema da educação fiscal estava presente seja por meio de frases de ordem ou representada em objetos e símbolos.



Maria José Maia destacou a participação maciça da população e das crianças, expressando o amor pela pátria e comentou sobre o tema desse ano.



“Saiu da forma como nós esperávamos, a participação maciça da população, das nossas crianças expressando seu amor à pátria, evidenciando os valores cívicos tão importantes para a vida diária e a questão do conceito de cidadania, o cidadão ter noção de que ele tem direitos e deveres, isso foi marcante nos desfiles de hoje e eu acredito que não somente na semana da pátria, mas a partir de agora esse tema será refletido por todos sobre a importância da educação fiscal para uma educação de qualidade”, disse a titular da pasta da Educação.

O prefeito Nélio Aguiar comentou sobre o primeiro dia de programação.



“Começamos com muita alegria a abertura da Semana da Pátria, com a participação muito bonita das creches, das escolas, da população. Isso é marcante na população de Santarém onde nós temos esse lado cívico muito importante que, inclusive, muitos municípios do Pará e do Brasil não têm, Santarém tem essa característica, essa peculiaridade e é bonito de ver nossos alunos, pais, professores, comunidade escolar se organizando e homenageando nossa pátria em comemoração à independência do Brasil. Parabéns a todos, é só o começo, tenho certeza que muita coisa bonita ainda vem pela frente até o dia 8 com o festival de Bandas e Fanfarras e a gente convida a população a participar e prestigiar”, conclamou o gestor.



Imagens: Agência Santarem