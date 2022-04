Abril Azul esclarece destaca presença do autista na sociedade em Ananindeua

Durante todo o mês de abril será realizada, em Ananindeua, na Grande Belém a campanha Abril Azul com o tema “Lugar de Autista é em todo lugar”. A ação será realizada pela

Pefeitura Municipal de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – Sesau com objetivo de oferecer mais visibilidade à questão do TEA (Transtorno do Espectro do Autismo).



Na última sexta-feira, 8, aconteceu a abertura dos eventos com programação no Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil – CAPSi, ocasião em que houve brincadeiras, danças, circuito psicomotor, rodas de conversas e oficinas de pintura e balão para as crianças que foram ao evento.



Também durante o evento, houve sorteio de 80 cestas básicas e duas bicicletas para as mães e crianças que são assistidas pelo centro. Além de toda programação, foi inaugurada a Horta Educativa do CAPSi, com entrega de certificados do curso de Olericultura Básica realizado em parceria com o Senar, voltado para as mães e pais das crianças que frequentam o Centro, para que assim se familiarizem com a horta e ajudem suas crianças nas atividades que serão feitas no espaço.



A menina Sophia Ferreira, 9 anos, faz acompanhamento no centro e fez uma apresentação de dança no evento. Ela venceu barreiras, pois tem dificuldades de interação e foi aplaudida pela performance. Sophia é Miss Ananindeua Universe Juvenil 2021, e vai participar do Miss Pará infantil. Tatiana Ferreira, mãe de Sophia, que participou do curso de Olericultura Básica na Horta Educativa, contou que está muito feliz e ansiosa para praticar tudo que aprendeu. “Eu amei o curso, aprendemos a fazer plantações, produção de mudas, etc. Estou ansiosa para por em prática” contou entusiasmada.

Já Odete Fabiana Rodrigues, 10 anos, não falta a nenhum evento do centro, sempre acompanhada por sua avó, Eliete Fabiana Silva que elogiou muito a atividade. As duas foram sorteadas e levaram uma cesta básica para casa. “Vou entregar a cesta para a mãe dela, que vai ajudar muito na casa delas. Sempre trago a Odete ao CAPSi, porque ela adora”, conta a avó. A idosa disse ainda sobre o receio que tem por conta do preconceito.



“Eu fico muito receosa, pois para nós mulheres já é difícil, e as pessoas tem preconceito, ela vai crescer. E é por isso que o evento é tão importante”.



Por sua vez, Pedro Henrique Corrêa, de 14 anos, que é autista e tem deficiência visual, cantou para os convidados presentes e agradeceu ao prefeito Dr Daniel pelo carinho. Teve ainda o pequeno Miguel que tem nove anos, que se soltou na dança e levou um presente para o prefeito, o pequeno fez um desenho onde retratava Dr Daniel, que se divertiu com a homenagem.



Deste modo, esta foi uma manhã muito importante para a causa, realizada para as crianças que se divertiram muito. Para a coordenadora do CAPSi, Gisele Pimentel o objetivo do evento foi alcançado, de dar visibilidade e promover a reflexão sobre o tema. “Nossa finalidade com o evento é promover um momento de fala e visibilidade da pessoa com Autismo, através de seu talento e suas habilidades, trazendo para uma reflexão além do Transtorno. Mostrando que lugar de Autista é em todo lugar mesmo, como diz o tema de 2022, demostrando autonomia e ocupando seu lugar na sociedade. Essa causa é de todos, lutando pela garantia de direitos”, comemorou ela.

Imagens: Ascom/PMA