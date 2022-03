Abril é o mês de luta dos povos indígenas e o CFEPF vai promover uma programação em alusão a causa indígena 

Neste mês de abril, em alusão ao dia de luta dos povos indígenas, a Secretaria Municipal de Educação (Semec), por meio da Coordenação de Educação Escolar dos Indígenas, Imigrantes e Refugiados (Ceiir) vai realizar nesta sexta-feira 1° de abril, uma live para falar sobre o tema “A Escola como espaço de luta e resistência dos povos Indígenas na Belém da nossa gente”. O encontro será transmitido pelo canal do Youtube o Centro de Formação de Educadores Paulo Freire (CFEPF), das 15 às 17h.

Um dos convidados do evento é a professora e educadora indígena, Lília Xipaya, militante em políticas públicas educacionais e direitos humanos é uma das convidadas do evento. Lília é servidora pública e atua na Coordenadoria de Educação Escolar Indígena, da Secretaria Estadual de Educação (Seduc) e integra a comissão gestora Território Etnoeducacional do médio Xingu.

A escritora, poeta, educadora, palestrante de assuntos indígenas e ambientais, trabalha com as várias linguagens das artes e formação para educadores no Brasil e exterior da língua portuguesa, Marcia Kambeba, da ouvidora-geral de Belém. Atualmente, é doutorando em Estudos Linguísticos pela UFPA.

Acompanhe a programação completa:

Neste mês de abril, em alusão ao Dia de Luta dos Povos Indígenas, que transcorre no dia 19, a Prefeitura de Belém, por meio da Ceiir, realizará diversas ações na rede municipal de ensino.

No dia 7, às 14h, haverá formação de professores, na EMEF Helder Fialho, em Outeiro, com a parceria do Super Panas, vinculado ao Fundo das Nações Unidas para Infância (Unicef).

Dia 12, às 9h, haverá aula inaugural do Projeto Horta, na Escola Bosque.

No dia 19, às 9h, a EMEF Monsenhor fará uma ação com brincadeiras indígenas e às 14h, a Escola Bosque fará uma tarde cultural.

No dia 20, às 14h e 19h, mais uma ação alusiva ao mês da luta dos Povos Indígenas, na EMEF Helder Fialho.

No dia 27, às 9h, na EMEF Ruy da Silveira Britto, a programação contará com a presença da ouvidora geral do município de Belém, Márcia Kambeba.

No dia 28, às 9h, mais uma ação alusiva ao mês da luta dos povos indígenas, na EMEIF Pedro Demo.

Encerrando as ações da Semec, no 29, às 9h, haverá o lançamento do projeto Mirá Turuna, na culminância Abril Indígena, no Memorial dos Povos.

O projeto vai ser financiado pela emenda parlamentar PEC 032, no valor de R$ 300 mil, para garantir uma educação bilingue e intercultural aos povos indígenas, de acordo como determina a Lei 9.394/96.

A Ceiir nasceu em 2021 para promover e garantir, a partir da interculturalidade critica, uma educação integral com dignidade humana e territorial aos sujeitos de direitos. Atualmente, a Semec mantém mais de 200 alunos indígenas da etnia Warao matriculados na rede municipal de educação.

Diversas unidades da rede municipal de ensino atende os indígenas, como por exemplo a Escola Municipal Professora Maria Heloísa de Castro, Anexo Amigos Solidários, EMEI Pratinha, localizadas no bairro do Tapanã; Escolas Municipais Professor Pedro Demo, Monsenhor Azevedo, Unidade de Educação Infantil (UEI) Itaiteua, EMEIF Helder Fialho, localizadas no distrito de Outeiro. Além da EMEIF Ruy da Silveira Brito, no Marco e EMEI Encanto do Saber, na Cremação.

Serviço

A programação começa nesta sexta-feira (1) as 15h no canal do Youtube do CFEPF e segue até o dia 29 de abril.

Foto: Ilustração / Pedro Guerreiro / Ag. Pará