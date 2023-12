Absoluto, Clube do Remo fatura mais um campeonato paraense de natação

A natação do Clube do Remo segue absoluta no contexto estadual. Novamente a equipe azulina faturou o campeonato paraense de 2023 ganhando com facilidade da Tuna Luso, levando para sua galeria o troféu ‘Domingos Ferreira’, ofertado pela Federação. Organizado pela Federação Paraense de Desportos Aquáticos – FPDA, o campeonato aconteceu no parque aquáticos do campus 3 da UEPA.

Foram cinco dias de competição com as provas disputadas na parte diurna por conta do precário sistema de iluminação do campus.

Dividido nas classes de Mirim, Petiz, Infantil, Juvenil, Junior, Sênior e Absoluto, o campeonato teve como novidade uma representação do Sport Club Corinthians Paulista-SP. O Remo ganhou em todas classes,

MEDALHAS

Muitas medalhas de ouro foram conquistadas pelos atletas azulinos, entre os quais Pietra Figueiredo, 10 anos, que obteve oito medalhas, sendo cinco de ouro e três de prata. “A Pietra participou do campeonato em meio a uma virose gripal, mesmo assim, sua marca foi ótima no campeonato”, analisou o pai Fred Figueiredo, ex-campeão de natação pelo clube.

Radicado no Paraná, onde tem escritório de advocacia, Fred veio a Belém com a missão de acompanhar Pietra no Campeonato Paraense. (Colaborou Braz Chucre/Ronabar)

Imagem: Samara Miranda/Agência Remo