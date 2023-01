Abuso político-eleitoral

O então prefeito Isaias José Silva Oliveira Neto (PL) e o vice-prefeito Franklin Costa Sousa (MDB) foram afastados dos cargos por decisão do ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Benedito Gonçalves, que deferiu tutela cautelar para o afastamento imediato, no mês de setembro deste ano. Eles são acusados de abuso do poder político nas eleições de 2020. O presidente da Câmara, Avelino Aventina Siqueira (PL), assumiu o Executivo interinamente até a realização das eleições suplementares.