Abusos na ciclofaixa

Motoristas e motociclistas continuam trafegando ou estacionando sobre a ciclofaixa em vários pontos da cidade. Na Avenida João Paulo II, é intenso o tráfego de motos sobre a ciclofaixa. Em vários casos, os condutores gritam com os ciclistas para andarem mais rápido ou saírem da frente, como se o ciclista estivesse errado. As ciclofaixas de transversais tipo da Lomas Valentinas, Vileta, entre outras são, em geral, ocupadas por veículos estacionados ou por montes de materiais de construção. As entidades de defesa ou representativas dos ciclistas pedem mais ação da Semob no sentido de acabar com esses abusos.