Açaí faz parte da alimentação de crianças internadas no Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo

O Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, do Governo do Estado do Pará, oferece para as crianças que são pacientes e recebem cuidados assistências oncológicos, o açai como alimento.

Em uma das pesquisas de satisfação realizadas pelo Serviço de Nutrição e Dietética (SND), o açaí foi o alimento mais solicitado pelas crianças. A fruta está na lista dos alimentos considerados como “confort food”, ou seja, o que desperta a memória afetiva, devolve, a sensação de estar em casa. Sendo inserido no seu hábito alimentar, resgata vivência, diminui o estresse causado pela internação e traz mais conforto para a criança e sua família.

Leonan Pina, de 4 anos de idade, foi um dos primeiros pacientes a tomar o açaí, o garotinho está fazendo um tratamento contra uma leucemia há 1 mês, ao experimentar a fruta que passa a fazer a parte do cardápio do hospital, reagiu com muita satisfação ao tomar o açaí. A avó da criança, Dilza Góes, disse “Nota dez para o hospital. Achei muito bom. É um alimento que ele gosta muito e está acostumado a tomar em casa”.

Trazer o açai como alimento para as crianças so foi possível depois de o hospital desenvolver alguns estudos e visitas técnicas em estabelecimentos na região metropolitana de Belém, as visitas aconteceram junto com o setor de controle de infecção hospitalar (SCIH).

“Depois de longo levantamento, conseguimos um produto de ótima qualidade, que passa por processo industrial rigoroso, em que uma das etapas é a pasteurização, cujo objetivo é eliminar possíveis microrganismos e, consequentemente, tornando o alimento mais seguro para o consumo”, pontuou a coordenadora do SND do Oncológico Infantil, Renata Porto.

Segundo a nutricionista clínica do hospital, Dayse Gurjão, nem todos os pacientes podem consumir o açaí. “Existem alguns critérios para a liberação do consumo, que varia desde a consistência da dieta até as condições clínicas do paciente, por isso não são todos que estão liberados para a ingestão do alimento”, explica.

“O açaí é uma boa fonte de energia, possui vitaminas e minerais que contribuem para a recuperação nutricional dos pacientes. É rico em antioxidantes que auxiliam diretamente no combate ao câncer, minimizando os efeitos colaterais do tratamento”, relata a nutricionista da área de Produção do SND, Beatriz Damasceno, sobre uso da fruta no cardápio.

Lorena Portal, a diretora Assistencial do Oncológico Infantil, destaca a dedicação da instituição para oferecer o melhor serviço aos pacientes. “Foi uma árdua busca por fornecedores que atendessem rigorosamente aos critérios exigidos pelo hospital, uma vez que atendemos crianças mais vulneráveis em função do tratamento. Portanto, a inserção do açaí no cardápio foi uma grande conquista, e todos os usuários e acompanhantes relatam a sua satisfação por essa novidade”, ressaltou.

Os critérios levados em consideração para a aquisição do alimento foram além do que é exigido pela Vigilância Sanitária, visto que os pacientes em cuidados oncológicos ficam com a imunidade altamente fragilizada. O SND, pensando nisso, buscou fornecedores com rigorosos controles de qualidade que se adequassem a esse perfil de pacientes vulneráveis.

Os critérios observados pelos profissionais envolvem a procedência do fruto, linha de produção sem cruzamentos de tarefas, higiene adequada em todo ciclo de preparo, tratamento térmico adequado, documentações atualizadas de comercialização do produto, além do selo de qualidade concedido pela Anvisa.

Foto: Comunicação Pró-saúde