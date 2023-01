Ação Belém Cidadã mobiliza todas as secretarias com serviços gratuitos em Icoaraci

Um dia repleto de serviços de órgãos municipais para a população do distrito de Icoaraci: foi a quarta edição da Ação Belém Cidadã, que ocorreu na manhã deste sábado, 28, na Escola Liceu das Artes, no bairro da Ponta Grossa, em Icoaraci.

Segundo a coordenação-geral da ação, foram realizados cerca de 1.500 atendimentos, entre orientações e serviços consumados para pessoas que buscaram os serviços de saúde, assistência social e jurídica, emissão de documentos, negociação de dívidas tributárias com a Prefeitura, emissão da carteira Passe Fácil (que garante gratuidade ou meia tarifa no transporte coletivo municipal) e outros serviços que envolveram todas as seretarias municipais.

Balanço de atendimentos

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) levou para a ação os serviços de vacinação para humanos e animais domésticos. A Sesma vacinou 428 animais contra raiva e aplicou 123 doses das várias vacinas para humanos. Houve também encaminhamento de 100 animais para a castração no Centro de Zoonose da Cidade. A Sesma também realizou testagem rápida para Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), realizando 30 testes.

Já a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) levou para o Ação Belém Cidadã os serviços de emissão da carteira Passe Fácil para estudantes, idosos e pessoas com deficiência: o documento garante a gratuidade ou meia entrada, no caso dos estudantes, nos coletivos públicos de Belém.

A Semob ofereceu ainda o credenciamento de vagas de estacionamento para idoso e PCD.

Ao todo foram 316 pessoas atendidas pela Semob.

Uma dessas pessoas foi o aposentado Eliel Medeiros. Eliel chegou cedo ao auditório da Escola Liceu de Artes para se informar sobre o cartão sênior e acabou saindo de lá com a entrada na primeira via do cartão especial encaminhada.

“Eu tô com 58 anos, ainda não consigo tirar o de idoso. É só com 60. Mas o atendente me explicou que posso tirar o especial por causa do meu problema de saúde. Muito bom, gostei muito”, conta Eliel.

A maioria dos atendimentos da Semob foi de cartão sênior (1ª e 2ª vias) com 69 pedidos. Logo em seguida veio a meia-passagem para estudante (1ª e 2ª vias), com 62 atendimentos. Houve ainda 19 agendamentos de cartão especial, 10 pedidos de credencial para idoso e 6 para credencial PCD. E 150 pedidos de informações em geral.

Assistência social

No campo da assistência social, a Fundação Papa João XXIII (Funpapa) realizou na ação 200 atendimentos relacionados ao cadastramento no CadÚnico e encaminhamento para o programa municipal de renda cidadã, o Bora Belém.

Já a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) contribuiu com a ação deste sábado distribuindo 500 mudas de plantas, entre espécies para paisagismo e açaí. Também foi realizada oficina de compostagem doméstica.

A população de Icoaraci também teve a oportunidade de saber como regularizar seus imóveis junto à Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem). O programa municipal de regularização fundiária Terra da Gente efetuou 84 atendimentos durante a ação.

Em parceria com a Polícia Civil do Pará, a Agência Distrital de Icoaraci (Adic) emitiu 200 carteiras de Registro Geral (RG) para pessoas com idade igual ou acima de 12 anos (1º, 2º e 3º via).

Já o programa de participação cidadã da prefeitura de Belém, o Tá Selado, distribuiu 200 kits de absorventes menstruais, além de prestar orientações de como demandar necessidade da comunidade ao programa.

Entretenimento e cultura

A Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel) levou para a ação muita animação com seus professores de ritmos.

A ação também contou com a participação da banda de música da Guarda Municipal, que tocou um repertório diversificado; e do Grupamento de Ações Táticas com Cães, que demonstrou as ações do grupamento com o “dogshow” e de defesa pessoal voltada às mulheres.

Comandados pelos guardas e adestradores, os cães Índia e Muralha fizeram a alegria da garotada e dos presentes.

Em parceria com a Coordenadoria da Mulher de Belém (Combel), a Guarda fez uma demonstração de técnicas de defesa pessoal voltada às mulheres vítimas de Violência Doméstica e Familiar.

Ação Belém Cidadã

“Já em sua quarta edição, a Ação Belém Cidadã reafirma o compromisso da Prefeitura de Belém com a garantia de direitos e prestação de serviços públicos à comunidade”, destacou o prefeito Edmilson Rodrigues, presente à ação.

O evento já passou pelos bairros da Pedreira e Marambaia e também no complexo do Ver-o-Peso, como parte dos festejos do aniversário de 407 anos da cidade. O próximo Ação Belém Cidadã acontecerá no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, em bairro a ser definido.

Texto: Fabricio Lopes

Colaboração: Danielly Gomes

Colaboração: Leonardo Fernandes

Colaboração: Felipe Neves

Fonte: Agência belém/foto: João Gomes/Comus