Ação cidadã no Ver-o-Peso disponibiliza serviços de emissão de meia-passagem e Passe Fácil

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) realizou serviços de emissão de meia-passagem, Passe Sênior e Especial e credencial de estacionamento para idoso e PCD na ação cidadã realizada pela Prefeitura de Belém, na manhã desta quarta-feira,11, no estacionamento do Complexo do Ver-o-Peso.

A ação cidadã faz parte da programação oficial alusiva aos 407 anos da cidade de Belém envolvendo vários órgãos municipais, disponibilizando serviços nas áreas de mobilidade, saúde, cidadania, ambiental, jurídica, dentre outros, além de apresentações culturais e distribuição de mudas.

Prefeito presente à ação

O prefeito Edmilson Rodrigues presente ao evento, visitou o espaço de prestação de serviços da Semob, juntamente, com a superintendente Ana Valéria Borges. A Semob realizou 54 atendimentos durante a manhã. Desse total, sete solicitações do cartão Sênior (1ª e 2ª vias), um pedido de 2ª via e oito agendamentos da 1ª via do cartão Especial, três solicitações para credencial de vaga de estacionamento para idoso, cinco casos de cancelamento de biometria facial e 30 informações em geral.

Facilidade – A ação foi bem recebida por quem buscou atendimento. O aposentado Cláudio José dos Prazeres mora na Pedreira, mas, essa ação no Ver-o-Peso facilitou para ele solicitar a 2ª via do cartão do Idoso. “Já estava esperando, pois sei que sempre ocorrem essas ações, por ocasião do aniversário da cidade. Foi providencial”, pontuou.

O aposentado de 72 anos disse que perdeu o passe no táxi e agora para garantir a gratuidade, utiliza a carteira de identidade. “Nem sempre os motoristas aceitam e eu preciso levar a minha esposa três vezes por semana para fazer diálise”, contou.

Luís Petrolino Batista fez o agendamento de 1ª via do cartão Especial. “Estavam anunciando essa ação, minha mulher que cuida de tudo para mim, hoje me levou ao médico e com o laudo pude fazer o agendamento”, disse.

Ação Itinerante – Em comemoração ao aniversário de Belém, a Semob vai realizar atendimento itinerante, no próximo sábado, dia 14, na Escola Municipal do Satélite, no bairro Coqueiro. No horário de 8 às 13 horas, a autarquia vai oferecer aos moradores do bairro, usuários do transporte coletivo por ônibus, a emissão de meia-passagem (1ª e 2ª vias), cartão Sênior (1ª e 2ª vias), agendamento 1ª via e a emissão de 2ª do cartão Especial, além da credencial para vaga de estacionamento (idoso e PCD).

Segundo a coordenadora de Atendimento ao Usuário (COAU), Patrícia Ellen da Conceição, para a emissão da 1ª via da meia-passagem é necessário o agendamento. “Por se tratar de uma ação, quem tiver dificuldade no agendamento, pode se dirigir à escola, no sábado, para atendimento”, pontua a coordenadora.

Ela orientou ainda, que os estudantes devem apresentar a declaração da escola tanto para a 1ª como para a 2ª via, pois, por se tratar de início de ano, os dados cadastrais ainda são do ano passado e serão atualizados com o cadastramento estudantil/2023.

Documentos necessários – Para o atendimento aos serviços oferecidos para a emissão dos cartões de meia-passagem, Sênior e Especial, além da credencial de estacionamento, se atentem para a documentação necessária:

Meia-passagem

Para 1ª via:

• Original e cópia do RG e se for menor de idade e não tiver o documento de identidade, pode apresentar a certidão de nascimento

• Original e cópia do comprovante de residência

• Uma foto 3×4

• Obs: Para 2ª via é necessário trazer os documentos acima, acrescentando o boletim de ocorrência policial ou o cartão danificado e a declaração de matrícula da escola (com validade de 30 dias).

Passe Sênior

• Original e cópia do RG

• Original e cópia do comprovante de residência

• Uma foto 3×4

• Para 2ª via, acrescentar o boletim de ocorrência policial ou o cartão danificado.

Passe Especial

• Original e cópia do RG

• Original e cópia do comprovante de residência

• Uma foto 3×4

• Para 1ª via, ocorrerá apenas o agendamento da perícia

• Para 2ª via, acrescentar o boletim de ocorrência policial ou o cartão danificado.

Credencial para estacionamento

• Original e cópia do RG ou CNH, do CRLV do veículo e do comprovante de residência

• Laudo médico para pessoa com deficiência

• Para 2ª via, acrescentar o boletim de ocorrência policial ou a credencial danificada.

Texto: Rosangela Gusmao

Fonte: Agência Brasil/Foto: Ascom Semob