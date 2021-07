Ação contra o preconceito levada às praias de Belém

Durante este mês acontece a campanha “No verão da Nossa Gente”, da Prefeitura de Belém, sem espaço para o preconceito. A programação é organizada pela Secretaria Extraordinária de Cidadania e Direitos Humanos (SECDH). A campanha já percorreu nas praias e balneários das ilhas de Mosqueiro, Combu e Cotijuba. Ontem, 17, foi a vez da Ilha de Caratateua, popularmente conhecida como Ilha de Outeiro.

Segundo o titular da SECDH, Max Costa, “a campanha tem como objetivo informar e orientar os veranistas, turistas e comerciantes, de como proceder em casos nos quais sejam identificadas manifestações de preconceitos, tais como racismo, lgbtfobia, misoginia, gordofobia, entre outros”.

A ação, que começou no estacionamento da Praia Grande, se estendeu até a Praia do Amor. “Além da ação de conscientização, nossa equipe técnica também realizou, em ambas as praias, abordagens para coibir a incidência de trabalho infantil e abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes”, falou o secretário.

Para Cleidson Siqueira, veranista, “preconceito não deve existir nunca. Não importa a cor da pele, a raça e nem a orientação sexual da pessoa. Todos nós somos seres humanos, filhos de Deus. Esse trabalho de combate ao preconceito é muito importante, pois contribui para que a gente construa um mundo melhor”.

A transexual Gleice Kelly, que visitava as praias de Outeiro, declarou que é pernambucana e parabenizou a ação de combate não só ao preconceito, mas contra todo o tipo de violência. Kelly disse que já foi agredida fisicamente por causa de sua orientação sexual, porém fez questão de denunciar o agressor, que logo em seguida foi preso pela polícia. Ela contou ainda que já perdeu diversas oportunidades de emprego, pois percebe que existe muita dificuldade de inserção no mercado de trabalho quando os empregadores descobrem que os candidatos às vagas são gays ou possuem uma orientação sexual diferente.

Glaucia Pantoja, que trabalha na praia do Amor como cozinheira, afirmou: “eu mesma já sofri discriminação racial por ser negra”. A trabalhadora entende que todos são seres humanos, iguais e dignos de respeito. Glaucia ressalta ainda “que as pessoas precisam ser mais conscientes, e compreender que ninguém pode ser discriminado, seja pela cor da pele, pela posição social ou condição financeira”, encerrou emocionada.

A ação foi realizada pela SECDH, com o apoio da Administração Regional de Outeiro (AROut), Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel, Fundação Papa João XXIII (Funpa) e da Coordenadoria de Diversidade Sexual (CDS).

PREVENÇÃO

O Secretário Max Costa informou ainda que durante a campanha No verão da Nossa Gente, não há espaço para o preconceito, em Outeiro, foram distribuídos informativos, preservativos e também álcool em gel, para os veranistas. Max Costa também enfatizou que é importante que as pessoas mantenham os cuidados de prevenção à Covid 19, assegurando o distanciamento social, evitando aglomeração e fazendo uso de máscaras. E finalizou, que “um verão saudável, também é um verão sem preconceitos”.

DENÚNCIA

Confira a lista dos contatos dos órgãos de sistema de garantia de direitos:

Secretaria Extraordinária de Cidadania e Direitos Humanos – Av. Pedro Miranda S/N, Aldeia Cabana, 1º andar, Pedreira.

Para denúncias de LGBTIfobia e racismo – Delegacia de Combate aos Crimes Discriminatórios e Homofóbicos. Rua Avertano Rocha, 417, Campina. Telefone: (091) 3212-3626.

Denuncia de violência doméstica e familiar contra mulher – Disque 180

Delegacia Especializada da Mulher. Travessa Mauriti, 2393- Marco – Telefone (091) 3246-6803.

Para denúncia de violência contra criança e adolescente – Disque 100

Delegacia de Atendimento a Crianças e adolescentes (Deaca) – avenida Mário Covas, 50 – coqueiro Ananindeua – Telefone: (091) 3278-2170

Conselho Tutelar Sacramenta – (019) 984307423

Conselho Tutelar de Mosqueiro – (091) 984308875

Conselho Tutelar de Icoaraci – (091) 98430-3053

Conselho Tutelar de Outeiro – (091) 984308513

Conselho Tutelar do Guamá – (091) 984302113

Conselho Tutelar Bengui – (091) 984309338

Conselho Tutelar de Belém – (091) 984441220

Conselho Tutelar Entroncamento – (091) 984303365

Foto: Agência Belém