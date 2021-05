Ação da Ação da Equatorial em Marituba e Breves cadastra na Tarifa Social

A Equatorial Pará estará mais uma semana com ações em comunidades de Marituba e Breves, na Ilha do Marajó. Do dia 03 ao dia 08, a programação ocorrerá em Marituba, e do dia 05 ao dia 07, será em Breves. Os clientes dos municípios poderão solicitar serviços de negociação de débitos, troca de lâmpadas, cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica e inscrição na promoção Energia em dia. Os atendimentos serão realizados no Centro Educacional e Profissionalizante dos moradores do bairro São Francisco, em Marituba; e em Breves na Barraca São Benedito.

De acordo com um levantamento feito pela distribuidora, nos dois municípios há cerca de 13 mil clientes aptos a usufruir de descontos de até 65% na conta de energia por meio do Programa Tarifa Social. “Nós chegamos a esses números por um estudo que identifica as pessoas que possuem Número de Identificação Social, o NIS, nos municípios, mas que não estão cadastradas na Tarifa Social, pois o requisito para ser beneficiado pelo programa é possuir o NIS”, explica o gerente de Relacionamento com o Cliente da empresa, Gilliard Vaz.

Em Marituba, há cerca de três mil potenciais beneficiários. Já em Breves, esse número chega em torno de dez mil. Para que possa ter direito ao desconto, não é necessário que o beneficiário do programa seja o titular da conta de energia. O Cadastro da Tarifa Social pode ser preenchido por qualquer membro da família que possua o NIS. É preciso também que os dados do Cadastro Único estejam atualizados.

Para se cadastrar no Programa, os clientes podem participar da ação nos municípios ou fazer o cadastro por meio do site www.equatorialenergia.com.br, ou por meio do atendimento via WhatsApp, no número (91) 3217-8200.

NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS – Os clientes residenciais que possuem mais de três faturas em atraso poderão realizar negociação. Para solicitar o serviço o titular da conta contrato deve levar seus documentos pessoais para realizar a negociação. Quem participar das ações poderá ainda trocar até cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por modelos de LED, considerada até 85% mais econômica. No ato da troca é necessário apresentar a última conta de luz quitada, CPF, RG e entregar as lâmpadas que estavam em uso.

Aqueles que participarem, também serão inscritos na promoção Energia em Dia, que sorteia mensalmente, um ano de supermercado e bônus para pagar a conta de energia. O sorteio final, que ocorrerá em junho, será de um carro zero quilômetro.

A empresa destaca que os eventos cumprirão todas as normas de segurança sanitária. Os colaboradores estarão com os equipamentos de proteção, como álcool em gel, máscaras e todos os objetos que forem utilizados nos atendimentos serão higienizados.

E + Comunidade em Marituba

Período: 03 a 08 de maio

Local: Centro social Educacional e Profissionalizante dos moradores do bairro são Francisco

Endereço: Quinta rua, primeira travessa, n° 10, bairro São Francisco.

Horário: 8h30 às 12h



E + Comunidade em Breves

Período: 05 a 07 de maio

Local: Barraca de São Benedito, ao lado da igreja São Benedito

Endereço: Avenida Gurupá, nº 254 , bairro Cidade Nova

Horário: 8h30 às 12h

Fonte: Equatorial Pará