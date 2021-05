Ação da PM termina com morte de adolescente em Parauapebas, no PA

Uma ação da Polícia Militar terminou com a morte de um adolescente de 17 anos baleado em Parauapebas, sudeste do Pará. O caso ocorreu no sábado (22).

De acordo com informações preliminares da Polícia local, o adolescente teria resistido à apreensão e apontado uma arma contra os policiais, que revidaram.

A Polícia também investiga o envolvimento dele em um assalto a uma casa, ocorrido na quarta-feira (19). As vítimas foram amarradas feitas reféns na residência por três suspeitos. Objetos roubados no assalto foram encontrados onde o adolescente morava, ainda segundo a Polícia.

Os outros dois suspeitos foram identificados pela Polícia e vão responder em liberdade.

Fonte: Por G1 PA — Belém