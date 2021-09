Ação da Prefeitura de Belém beneficia moradores da Terra Firme

Para os moradores da rua Samaumeira, na Terra Firme, o programa “Belém bem cuidada”, é a realização do sonho de ver a rua recebendo melhorias. Por meio da Secretaria Munincipal de Saneamento, a conclusão do serviço na via está prevista para o final do mês de outubro.

A dona de casa Eliana Martins, 65, mora há 40 anos na rua e sabe bem como tudo era antes do serviço começar. “Quando viemos pra cá era ponte, depois veio o aterro com lixo que a gente memso fazia aqui”, contou. Ela também conta que está feliz em ver a rua recebendo o serviço que os moradores estavam ha tanto tempo esperando “somos carentes, mas queremos viver numa situação melhor”.

A Maria da Dores Lima, 49, é uma das moradoras mais antigas da rua e lembra como tudo era quando ela chegou. “Isso aqui era só um matagal, a minha casa ficou mais de três anos coberta com um papelão e plástico, foi muita luta dos moradores, a gente fazia tudo”, lembrou a dona de casa.

Com a rua sem asfalto era difícil a locomoção dos moradores e principalmente,o tráfego de carros. “Antes a gente não conseguia nem pedir carro de aplicativo, agora já está melhorando, já vem entregador aqui também.

Com brilho nos olhos, ela fala como imagina a rua Samaumeira depois da conclusão do serviço. “A tendência é melhorar estou achando ótimo o trabalho que está sendo feito aqui. Imagino a minha rua linda”.

A programação da Sesan para a via inclui também a implantação de asfalto. “Estamos fazendo a drenagem, vamos fazer o assentamento da calçada e depois a rede auxiliar para esgoto”, explicou o encarregado da obra, Jeferson Martins.

Texto: Mariana Azevedo

Fonte: Agência Belém