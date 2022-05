Ação da Prefeitura de Belém oferece vários serviços aos usuários de ônibus em Mosqueiro

A dona de casa Sulamita Neves chegou de manhã cedo com as filhas Suani, de 9 anos, e Giovana, de 11 anos, para tirar a primeira via da meia-passagem durante o Semob Itinerante, realizado na Escola Padre Eduardo, no Farol, em Mosqueiro. Vizinhas do local, ela aprovou a comodidade oferecida pela Prefeitura Municipal de Belém, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) aos usuários de ônibus da ilha.

“O atendimento foi rápido, perto de casa. A carteirinha vai me ajudar no dia a dia, porque vou conseguir sair com as meninas com mais facilidade. Às vezes a gente quer ir aqui na Vila e tem que pagar R$ 4,00”, conta Sulamita.

Executada pela Coordenadoria de Atendimento ao Usuário (Coau), da Diretoria de Transportes da Semob, com apoio do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) e da Agência Distrital de Mosqueiro (Admos), o objetivo da ação cidadã foi deixar mais acessível aos moradores da ilha a emissão da 1ª via da meia passagem, de 1ª e 2ª vias do Cartão Sênior, da 2ª via do Cartão Especial e da credencial para estacionamento.

Agendamento – Muitos como o aposentado João Luís Thiago tiraram um tempinho do sábado para ter acesso ao Cartão Sênior. “Economizei tempo e dinheiro. Muito mais rápido fazer por aqui. Se eu tivesse que ir pra Belém, ainda ia ter que agendar o dia. Aqui cheguei e fui atendido”.

Para a emissão da 1ª via da meia-passagem, o estudante tinha que agendar o atendimento através do site do Passe Fácil. Mas para os demais serviços não havia necessidade de agendamento prévio, bastando ir direto à Semob Itinerante na Escola Padre Eduardo.

A aposentada Deusimar de Nazaré Castelo Branco da Silva estava satisfeita porque conseguiu tirar, com isenção, a segunda via do Cartão Sênior. Já que por se tratar de uma ação social, não foi cobrada na ocasião a taxa para a emissão de 2ª via. “Já saí com a vida resolvida. Mosqueiro está precisando de mais serviços como esses. Voltem sempre!.

Atendimento – Do total de 93 atendimentos feitos hoje, entre às 9h e 15h, 29 estavam relacionados ao Cartão Sênior (1ª e 2ª vias). Já para a meia-passagem (1ª e 2ª vias) foram 14 atendimentos. Além de quatro agendamentos Especial e seis pedidos de credenciais de estacionamento. O total de 14 estudantes e oito sêniores estavam com documentação incompleta. Houve quatro casos de biometria facial e foram dadas 14 informações em geral.

“Vimos muita procura pelo Cartão Sênior. É sinal de que Mosqueiro estava sentindo falta da oferta do serviço. A Semob planeja ações voltadas para a ilha durante todo o mês de maio”, explica Patrícia Ellen da Conceição, coordenadora da Coau. A mais recente visita da ação itinerante no distrito foi em julho do ano passado, na ocasião do lançamento do projeto piloto do Semob Itinerante.

No dia 14, a ação será na Escola Abelardo Condurú, localizada no Carananduba, e no dia 28, na Escola Lauro Chaves, na Baía do Sol. Todas as atividades ocorrem sempre das 9h às 13h. Também estão programadas ações voltadas para usuários de ônibus do distrito, nos meses de junho e julho.

Documentos necessários – Para a emissão da 1ª via da meia-passagem, o estudante tem que agendar o atendimento pelo site do Passe Fácil. Além disso, o aluno deve apresentar original e cópia do RG e declaração da escola onde é matriculado, com validade de até 30 dias. Se for criança ou adolescente, que não tiver o documento de identidade, pode apresentar a certidão de nascimento, do comprovante de residência e uma foto 3×4.

Já para a 2ª via do Passe Especial, são necessários original e cópia do RG, do comprovante de residência, Boletim de Ocorrência ou o cartão danificado e uma foto 3×4.

Para a 1ª e 2ª vias do Passe Sênior, é necessário apresentar original e cópia do RG, comprovante de residência e uma foto 3×4. Para a 2ª via é preciso acrescentar o Boletim de Ocorrência ou o cartão danificado.

Quem for buscar atendimento para a emissão de credencial de estacionamento (1ª e 2ª vias) deve apresentar original e cópia do RG ou CNH, comprovante de residência e CRLV do veículo. Para a 2ª via, acrescentar o Boletim de Ocorrência Policial ou a credencial danificada.

Texto: Leonardo Fernandes

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom Semob