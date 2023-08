Ação de bandidos que roubam cabos elétricos compromete operação do BRT

As estações do BRT Bosque/Lomas, Júlio César e Humaitá foram alvos de furto de cabo de energia. O crime se registrou na madrugada de ontem, sexta-feira, 11, comprometendo a operação dos serviços. Durante o dia, essas estações funcionaram apenas com o pagamento da tarifa em espécie e inteira. Devido à falta de energia, as catracas e o sistema eletrônico não funcionou para o pagamento com o cartão Passe Fácil.

A Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – Semob, informa que o problema já foi resolvido: no início da noite, as estações voltaram a operar normalmente.

FURTOS REPETIDOS

Com os furtos ocorridos ontem, chega a nove o número de estações com cabeamento elétrico furtado, nas duas últimas semanas. São elas: Antônio Baena, Mauriti, Terminal São Brás, Tavares Bastos, Bosque Lomas, Bosque Perebebuí, Bosque Lomas novamente, Júlio César, Humaitá.

“Na última semana, foi um caso em cada uma das estações mencionadas”, contou o diretor de Mobilidade da Semob, Onofre Velloso. “E a estação Bosque Lomas foi alvo de furto de cabo por duas vezes”.

Segundo o diretor da Semob, foi registrado Boletim de Ocorrência para que um inquérito policial seja aberto e as responsabilidades, averiguadas.

INSEGURANÇA

Não são apenas as estações do BRT que vêm sofrendo com o problema. Também o cabeamento elétrico da Avenida João Paulo II, altura do bairro da Guanabara, vem sofrendo com a ação dos marginais. Eles deixam a via no escuro e aproveitam para assaltar transeuntes, como ocorreu na noite de quinta-feira, quando quatro ladrões armados assaltaram um jovem garçom e tomaram sua motocicleta com carteira de documentos, dinheiro e o celular da vítima, que ainda levou uns tapas no rosto.

A Polícia diligencia para localizar o veículo levado pelos bandidos.

Imagem: Agência Belém