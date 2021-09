Ação de cidadania acontece nesta terça-feira em Icoaraci

A prefeitura de Belém, junto com a Agência Distrital de Icoaraci (ADIC) vai estar apoiando nesta terça-feira (28), a ação cidadã Parque Guajará, que acontece a partir das 8h no E.M Ciro das chagas pimenta, no conjunto Eduardo Angelim em Icoaraci.

Será oferecido para comunidade serviços de emissão de documentos, orientação jurídicas, exames e consultas, música e recreação. Todos os interessados em participar da ação cidadã devem estar usando máscara, respeitar o distanciamento social e higienizar as mãos.

Foto: Victor Nylander

Jornalista: Marina Moreira