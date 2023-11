Ação de Cidadania ‘Governo do Pará nos Bairros’ atende 6 mil pessoas em Ananindeua

Neste sábado (25), o governador Helder Barbalho esteve presente na ação Cidadania “Governo do Pará nos Bairros”, realizada em Ananindeua e que atendeu 6 mil pessoas com serviços de 20 secretarias estaduais.

“Além das obras importantes, nós estamos trazendo serviços de cidadania. É fundamental cuidarmos das obras pra cidade, mas também devemos cuidar das pessoas e por essa razão o Governo do Estado implementou um programa chamado ‘Governo nos Bairros’ para que nós possamos trazer cidadania e todo o conjunto de programas do governo do Pará para que as pessoas possam ser assistidas. São diversos conjuntos de parceiros que envolvem a esfera municipal e estadual para que nós possamos cuidar do maior número de pessoas possíveis”, enfatizou o governador Helder Barbalho, que esteve presente na ação.

Pessoas como a vendedora Danieli Santos, moradora da Passagem Santa Fé, que além de receber kits de enxoval e cesta de alimentos, também aproveitou a ação para montar uma banca de venda de café da manhã. “Eu já vendi dois bolos inteiros, mais uma panela de mingau e daqui a pouco vou vender churrasquinho também. A gente precisa aproveitar o movimento pra melhorar a renda”, disse.

Para o secretário de Cidadania (Seac), Igor Normando, o Governo nos Bairros confirma a importância que vem sendo empreendida junto a população paraense. “Esse programa só demonstra o quanto o governo do Estado está presente junto a população. São mais de 30 serviços envolvendo as diversas secretarias, em vários bairros aqui de Ananindeua. Um programa que está só começando e com certeza vai chegar em todas as regiões do Estado”, afirmou.

Parcerias

Além dos serviços oferecidos, o governador Helder Barbalho também efetuou a entrega de 15 motocicletas para a associação dos mototaxistas do município, um apoio que, segundo os profissionais da categoria, também é um reconhecimento. “Nós trabalhamos muito durante a pandemia e viemos nos fortalecendo. Receber essas motos é um reconhecimento pelo nosso trabalho e também uma forma de passar mais segurança para a população que vai poder utilizar um serviço padronizado”, enfatizou o mototaxista Francisco Pinheiro que foi um dos contemplados pelo programa “CredCidadão Mototaxista Pai D’égua”.

A ação “Governo do Pará nos Bairros” contou ainda com atendimentos médicos e odontológicos, emissão de documentos, palestras educativas, divulgação e promoção da doação de sangue, benefícios do Cred Cidadão, distribuição de cestas de alimentação, enxovais, máquinas de costura, cadastros para casamento comunitário, serviços veterinários (castração, vacinação e consulta para animais de estimação), corte de cabelo, design de sobrancelha, orientações sobre Regularização Fundiária Urbana, orientação jurídica, cadastro ou renovação da Carteira Nacional do Artesão, cadastro de empreendedor, acesso à Carteira do Trabalho Digital, ações educativas para crianças sobre comportamento seguro no trânsito.

Ao todo, 16 órgãos e secretarias de governo estão diretamente envolvidas no “Governo do Pará nos Bairros”, são elas: as secretarias de Planejamento e Administração (Seplad); de Articulação da Cidadania (Seac); de Saúde Pública (Sespa); de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster); de Cultura (Secult), das Mulheres (Semu); de Educação (Seduc); de Comunicação (Secom); Fundação de Telecomunicações do Pará (Funtelpa); Fundação ParáPaz, Fundação Cultural do Pará (FCP); Polícia Militar do Pará (PM/PA); Polícia Civil do Pará (PC/PA), Corpo de Bombeiros Militares (CBMPA); Departamento de Trânsito (Detran); Defensoria Pública do Estado (DPE); Centrais de Abastecimento do Pará (Ceasa), Instituto de Terras do Pará (Iterpa), Companhia de Habitação do Pará (Cohab); Processamento de Dados do Estado do Pará (Prodepa); Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae); Hemopa e BanPará.

A programação será encerrada às 18h com show da banda Fruto Sensual.

Fonte: Agência Pará/Foto: Pedro Guerreiro/Ag Pará