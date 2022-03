Ação de Cidadania vai oferecer serviços às mulheres e à população em geral

A Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), em parceria com a Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem), promoverá uma ação de cidadania integrada no ginásio do Mangueirinho e região, com oferta de serviços técnicos especializados aos cidadãos em geral, a partir da regularização fundiária, emissão de documentos e atendimentos na área de saúde. A iniciativa será no dia 08 de março, Dia Internacional da Mulher, e vai garantir à população mais de mil títulos definitivos de imóveis para as famílias de baixa renda, por meio do programa municipal de regularização fundiária Terra da Gente.

Entre os contemplados com o título imobiliário, 90% serão destinados às mulheres, em homenagem à data alusiva ao Dia da Mulher.

A entrega de títulos fundiários a essa parcela da população vai proporcionar maior segurança jurídica às mulheres, em especial àquelas que sozinhas chefiam e custeiam os lares, o que significa que poderão dormir mais tranquilas, sabendo que têm a propriedade legalizada de seus imóveis.

A programação vai contar com a participação do Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) e o Departamento de Bem Estar Social (DBES), órgãos do Poder Legislativo Estadual que trabalham com oferta de serviços de emissão de documentação e na área de saúde, respectivamente.

No dia da Ação Cidadania, o atendimento do CAC na sede da Assembleia Legislativa do Estado do Pará será suspenso.

O DBES possui uma equipe multiprofissional e vai oferecer serviços médicos como aferição de pressão arterial e verificação de glicemia, orientações nutricionais e atendimento psicológico, além de informações sobre benefícios sociais. Já o CAC será responsável pela emissão de RG.

SERVIÇO – Ação de Cidadania Integrada

Data: 08 de março de 2022

Local: Arena Guilherme Paraense – Ginásio do Mangueirinho, localizado na Rodovia Augusto Montenegro, Belém.

Horário: a partir das 16h

Imagem: Divulgação (AID/Alepa)