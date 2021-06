Ação de combate a piratas em rios deixa uma pessoa morta e outra presa em Cametá

Um pessoa morreu e outra foi presa durante uma operação da Polícia Militar, nesta quinta-feira (17), para combater ação de piratas nos rios da região ribeirinha de Cametá, nordeste do Pará.

De acordo com a PM, investigações apontaram que um dos líderes piratas estaria se escondendo na comunidade de Itanduba. Militares foram ao local e identificaram o suspeito. Porém, com a chegada dos policiais, ele realizou disparos para tentar fugir, mas acabou baleado na troca de tiros e morreu no local. Na ação a PM apreendeu um revólver calibre 38, uma espingarda de fabricação caseira, munições, pólvora e chumbo.

Na ação seguinte, os militares foram à comunidade Jaracuera e prenderam outro suspeito de integrar o bando. Ele foi flagrado com uma espingarda calibre .32. Um dos líderes do grupo criminoso fugiu ao perceber a aproximação da PM.

Todo material apreendido foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Cametá.

Fonte: G1 PA — Belém

Foto: Divulgação/Polícia Militar do Pará