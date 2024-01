Ação de saúde e cidadania marca aniversário de 1 ano da Usina da Paz Guamá

Nesta terça-feira (16), o Governo do Estado, vai realizar uma ação em comemoração ao aniversario de 1 ano de inauguração da Usina da Paz do bairro do Guamá, em Belém, por meio do “Governo do Pará nos Bairros”. A programação será realizada na própria Usina da Paz e contará com a participação da vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, e do secretário de estado de articulação e cidadania, Igor normando.

A ação vai contar com vários serviços, ao todo, serão mais de 80 serviços disponibilizados, entre eles:

· Saúde: consultas oftalmológicas, atendimentos clínico geral e odontológicos, palestras de saúde bucal

· Assistência social: emissão de documentos, benefícios do CredCidadão, distribuição de cestas de alimentação, enxovais, máquinas de costura, cadastros para casamento comunitário

· Cidadania: serviços veterinários (cadastro para castração, vacinação e consulta para cães e gatos), ecoponto, corte de cabelo, design de sobrancelha, orientação jurídica, acesso à Carteira do Trabalho Digital

· Lazer: ações educativas para crianças sobre comportamento seguro no trânsito, atividades recreativas para a criançada, oficina de gastronomia



Outros serviços:

· Cadastramento do programa Água Pará

· Negociação de débitos com a Cosanpa

Serviço

Governo do Pará nos Bairros

Data: 16.01.24

Horário: 08h às 13h

Local: Usina da Paz Guamá

Endereço: Av. Bernardo Sayão, 4.783. Belém

Foto: Alex Ribeiro / Ag. Pará