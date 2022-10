Ação de vacinação da unidade móvel da Sespa esta sendo promovido na Praça Santuário

Amanhã (8) e no domingo (9) a unidade móvel de vacinação da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) fará uma pausa nos dias do traslado e da procissão do Círio. A unidade móvel vem funcionando diariamente ao lado da Basílica Santuário. E devido a esses dois dias de procissão as atividades retornará apenas na segunda-feira (10), e segue até o dia 23 de outubro.

O ônibus da Sespa vai ofertar para a população uma série de vacinas importantes para atualizar a carteira de vacinação do povo paraense, além de testes para Covid-19. A campanha tem como objetivo reforçar a importância da população paraense para a manutenção em dia das vacinas, aproveitando o movimento gerado pelas festividades de outubro.

Vacinas

Para as pessoas acima dos 9 anos, estão sendo aplicadas as vacinas contra covid-19, contra difteria e tétano (DT); contra sarampo, caxumba e rubéola (tríplice viral); além de imunizantes contra HPV para meninos e meninas de 9 a 14 anos.

A iniciativa começou na última sexta-feira, dia 30 de setembro. E até o dia 6 foram aplicadas ao todo, 270 vacinas, além de 64 testes contra Covid-19 realizados. No dia 16, dia do Círio das crianças, o ônibus da Sespa se dedicará exclusivamente para a vacinação de crianças de 1 a 4 anos. Além da tríplice viral, será aplicada a vacina contra a poliomielite, de grande importância, devido à baixa cobertura atual da vacina no estado.

SERVIÇO

Ação de Vacinação do Círio

Data – De 10 a 23/10/2022

Endereço – rua Dom Alberto Gaudêncio Ramos, na lateral da Basílica de Nazaré

Horários – Segunda-feira a Sexta-feira: 15h às 21h

Sábado e Domingo – 9h às 21h

Vacinas disponíveis – para população acima dos 9 anos: DT (contra difteria e tétano); Covid-19 e Tríplice Viral (contra sarampo, caxumba e rubéola).

Para meninos e meninas de 9 a 14 anos: contra HPV

Foto: Mozart Lira Ascom/Sespa