Ação do Estado garante reprodução de animais marinhos na Praia do Atalaia

Nos últimos dois meses, quem visita a Praia do Atalaia, em Salinópolis, tem observado a mudança na paisagem do balneário. Cerca de 3 km da faixa de areia estão bloqueados para veículos motorizados. A medida do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio), com o apoio dos órgãos de segurança pública, quer garantir a proteção de cinco espécies de tartarugas marinhas.

A operação é realizada desde o Carnaval 2023, e, novamente, neste feriado prolongado pelo Dia do Trabalhador (1º de Maio) marca presença em um dos destinos mais procurados no litoral paraense. O resultado desse trabalho já possibilitou resultados positivos, como a identificação de 122 ovos por biólogos e pesquisadores do Projeto de Monitoramento de Desovas de Tartarugas Marinhas (PMDTM), na madrugada do último dia 22.

Para o crescimento seguro dos quelônios, o material foi transferido para um local nas adjacências da Unidade de Conservação (UC) Monumento Natural do Atalaia. Segundo a bióloga e coordenadora de campo do PMDTM, Josie Barbosa, os ovos vão passar por um período de incubação que dura entre 45 a 60 dias. Ela enfatizou a importância da preservação das tartarugas marinhas, as quais estão em risco de extinção.

“A natureza é uma cadeia, um ecossistema que precisa ter equilíbrio. A partir do momento que eu tiro qualquer animal ou quando coloco em excesso, eu causo desequilíbrio dessa cadeia. Isso traz danos ao meio ambiente e, consequentemente, à humanidade. Portanto, a sensação que eu tenho pelo meu trabalho é de gratidão, porque nesses mais de 10 anos, pessoas disseram que não tinham tartarugas marinhas nessa região e nós provamos o contrário”, frisou a especialista.

Atualmente, a Mineral Engenharia e Meio Ambiente executa o PMDTM, que monitora áreas de desova de tartarugas no litoral paraense. O projeto é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).

Preservação – Vale destacar que a região interditada está nas adjacências da UC Monumento Natural do Atalaia, uma das 27 UCs gerenciadas pelo Ideflor-Bio. De acordo com a técnica em Planejamento e Gestão do Ideflor-Bio, Adriana Maués, “ao abrigo dessa UC há várias espécies de mamíferos, aves e quelônios. São espécies que procuram o local pela fonte abundante de alimento e um ecossistema protegido e saudável”, frisou.

Com relação ao bloqueio da faixa de areia, a especialista ressalta que a medida garante proteção às tartarugas durante o seu período reprodutivo. “Esses animais vêm à praia, sobem e depositam seus ovos. Aí entram em ação nossos parceiros [o PMDTM] que fazem o manejo desse material. Eles retiram os ovos da praia, colocam num berçário ao abrigo da UC Monumento Natural do Atalaia e nós, como Estado, ajudamos nessa proteção, para que haja o nascimento desses quelônios e, assim, contribuir para o futuro da espécie”, concluiu Adriana Maués.

Parceria – Já o tenente PM Joselito Teixeira, parabenizou o Ideflor-Bio por realizar essa ação com o apoio dos órgãos de segurança pública do Estado. “O nosso trabalho, enquanto Segup, consiste na organização das equipes de segurança pública e, também, fazendo o balizamento com as nossas sinalizações para evitar o tráfego de carros na praia, na área onde está ocorrendo a desova de tartarugas. Por isso, fazemos um apelo à sociedade para que fiscalize e contribua conosco nessa missão em prol do meio ambiente”, pontuou.

A operação conjunta do Ideflor-Bio prossegue no 3º atalho da Praia do Atalaia até a próxima segunda-feira (1º), com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran), Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e Polícia Militar do Pará (PMPA). Voluntários do Conselho Gestor do Monumento Natural do Atalaia e do PMDTM também participam da ação.

