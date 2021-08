O Shopping Bosque Grão-Pará em parceria com o Hemopa realiza, nesta quarta-feira, 18, uma ação de doação de sangue que acontecerá das 9 às 17h, em um posto de doação montado ao lado da Estação Cidadania, no andar térreo do Shopping. A meta do Hemopa é alcançar a doação de 60 bolsas de sangue.

Para acessar o Shopping é necessário solicitar autorização de entrada que pode ser feita pelo e-mail: gabrielpinheiro@ekonet.com.br com cópia para rosanapinto@ekonet.com.br.

Foto: Divulgação