Ação do Março é das Manas oferece serviços gratuitos na Praça da República  

A Prefeitura de Belém realiza nesta sexta-feira (24) uma ação cidadã da programação “Março é das Manas”, com a integração de diversos órgãos municipais. A ação é gratuita e levará ao espaço público serviços e atividades culturais e de empreendedorismo acessíveis a toda a população e prioritariamente às mulheres.

Durante este mês de março a Prefeitura, por meio da Coordenação da Mulher de Belém ( Combel), vem oferecendo à população da capital paraense um série de ações, focadas na figura feminina. Entre os destaques da programação está o lançamento da revisão do Plano Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, ocorrido no dia Internacional da Mulher, lembrado no dia 8 deste mês, no Centur.

Veja a programação completa na Praça da República:

– Feira e Exposição: Artesanato Arte pela Vida e Servidoras;

– Feira de Artesanato Indígena;

– Tenda literária com lançamento e venda de livros de servidoras;

– Exposição de Arte;

– Vendas de comidas: servidoras, programa Donas de Si, grupo Arte pela Vida” e empreendedores LGBTs, Feira das Manas ;

– Venda de Produtos do MST;

– Doação de plantas medicinais;

– Espaço Criança com Contação de histórias, teatro infantil; brincadeiras e pinturas;

– Espaço Cuidado / Saúde com aferição de Pressão Arterial, exame PCCU, glicemia; orientação nutricional, ginástica laboral; testes rápidos de HIV, Sífilis, Hepatites B e C, vacinação e atendimento – HPV;

– Corte de cabelo;

– Massagem;

– Regularização Fundiária – Orientações sobre o programa Terra da Gente;

– Consulta a processos;

– Rodas de conversa e conscientização:

– Rodas de vivência de Mulheres;

– Roda de conversa Patriarcado e Masculinidades;

– Roda de conversa sobre direitos sexuais e reprodutivos;

– Incidência Politica – Violência contra a mulher, assédios sexual e moral;

– Economia Solidária;

– Oficina de trança, abayomi e percussão;

– Oficina de turbante e pintura corporal indígena;

– Oficina de compostagem, jardim de vaso e distribuição de mudas;

– Mini oficina e distribuição de água saborizada e boas práticas;

Atividades culturais:

– Apresentação das servidoras e estagiários artistas (cantores, compositores, músicos);

– Toré;

– Apresentação líteromusical;

– Sarau;

– Cantinho da leitura;

– Exposições.

Foto Ilustração: Ascom Secon