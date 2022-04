Ação é promovida pela Justiça eleitoral no ver-o-peso

O mutirão promovido pela Justiça Federal, aconteceu no Ver-o-Peso na última segunda-feira(4), promovendo serviços como primeira e segunda via do título, mudança de local da votação, atualização dos dados pessoais, inclusão do nome social para pessoas LGBTQIA+ e solicitação da seção com acessibilidade para pessoas idosas, com deficiência ou mobilidade reduzida, além de oferecer a oportunidade do cidadão paraense ficar em dias com a justiça eleitoral.

No total, a ação teve 14 postos itinerantes distribuídos por todo o estado do Pará, das quais duas foram em Belém. Segundo o Diário do Pará, o diretor geral do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE), Felipe Brito declara: “Nessa ação a gente espera atender cerca de mil eleitores, a maior parte de atendimento de primeira via, que é o que tem se observado, 40 a 50% são novos eleitores que passam a contemplar o cadastro. Essa é uma ação importante, mas frente ao tamanho do eleitorado é uma ação simbólica porque, justamente no cartão-postal da cidade, que é o Ver-o-Peso, ela representa os mais de 75 municípios que o TRE do Pará alcançou nessa ação itinerante. São quase 100 mil eleitores atendidos nesse tipo de ação e ela também alerta para o prazo final, no dia 4 de maio”.

Ainda segundo a fonte, o diretor do TRE-PA relembrou sobre pendência por parte dos eleitores quanto ao cadastro biométrico: “Nós temos hoje no estado do Pará mais 800 mil eleitores com títulos cancelados, que são eleitores que não compareceram naquele período da biometria. Esses eleitores precisam procurar a Justiça Eleitoral, mas eles não vão mais coletar a biometria nesse momento em razão da pandemia que se prolonga, mas eles precisam procurar para mostrar que estão vivos porque eles ainda precisam exercer seu direito ao voto”, explica Felipe Brito.

Texto: Paola Queiroz

Fonte: Diário do Pará

Foto: Irene Almeida/ Diário do pará