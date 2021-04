Ação e reação contra o bullying

Nos últimos anos, assistimos à ascensão do bullying como uma pauta crítica e urgente no ambiente escolar. Isso porque suas consequências abrangem desde baixo rendimento nos estudos até transtornos mentais. Para lidar com o fenômeno, que não se restringe aos muros da escola, o educador Edésio Santana elaborou Bullying e Cyberbullying (clique para comprar), obra que, como revela o título, também explora suas ramificações no contexto virtual.

O professor distingue o que é ou não é bullying e desenha o sistema que permite sua ocorrência no dia a dia. O livro traz a pais e mestres um resumo das causas e consequências do problema, conselhos para lidar com ele, propostas de atividades em sala de aula, bem como questionários para sondar até que ponto essa situação se faz presente na escola.

Problema e solução

Novo livro destrincha as peças e atores do bullying — e maneiras de controlá-lo

Tipos de bullying

• Verbal

Ofender, apelidar, intimidar, provocar, discriminar…

• Físico

Bater, cuspir, empurrar, esconder e danificar pertences…

• Virtual

Agredir ou ameaçar por meio do celular ou do computador

Consequências nas vítimas

• Baixo rendimento na escola

• Abandono dos estudos

• Problemas de autoestima

• Isolamento social

• Danos físicos

• Ansiedade

• Crises de pânico

• Depressão

Táticas para combater

• Supervisionar as dependências da escola constantemente

• Fracionar o recreio em intervalos com menos alunos

• Introduzir o tema do bullying em projetos e nas aulas

• Encorajara família a conhecer o assunto e lidar com ele

• Encaminhar os envolvidos a apoio psicopedagógico

• Aplicar questionários na escola para mapear o problema

Sobre o livro

Bullying e Cyberbullying — Agressões dentro e fora das escolas

Autor: Edésio Santana

Editora: Paulus

Páginas: 96